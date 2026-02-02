Virtuelle DFI startet im Testbetrieb – Echtzeit-Abfahrten per QR-Code auf dem Smartphone

(wS/vws) Siegen 02.02.2026 | Die VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH treibt die Digitalisierung der Fahrgastinformation weiter voran und startet ab sofort an ausgewählten Haltestellen den Testbetrieb einer virtuellen Dynamischen Fahrgastinformation (DFI).

Das neue Angebot wird zunächst an den Haltestellen Siegen ZOB, Geisweid ZOB, Kölner Tor, Koblenzer Straße, Geisweid Freibad, Alchen Ort sowie Eiserfeld Hengsbach erprobt. Grundlage der virtuellen DFI ist eine webbasierte dynamische Fahrgastinformations-Schnittstelle, über die die aktuellen Echtzeitdaten bereitgestellt werden.



An den Testhaltestellen sind gut sichtbar QR-Codes angebracht. Durch das Scannen des QR-Codes können Fahrgäste die aktuellen Echtzeit-Abfahrten direkt auf ihrem mobilen Endgerät abrufen – ohne App-Installation und unabhängig vom Betriebssystem.



Ein besonderer Bestandteil der Anwendung ist die integrierte Feedback-Funktion: Innerhalb der Anzeige der Echtzeit-Abfahrten befindet sich links unten eine Möglichkeit, direkt Rückmeldungen zu geben. So können erste Erfahrungen, Hinweise oder Verbesserungsvorschläge unkompliziert an das Unternehmen übermittelt werden.



Die virtuelle DFI befindet sich bis zum Sommer in einer Testphase. In dieser Zeit werden Nutzung, Stabilität und Akzeptanz der Anwendung im Alltagsbetrieb ausgewertet.

Perspektivisch ist eine Weiterentwicklung und Erweiterung um zusätzliche Funktionen und an zahlreichen weiteren Haltestellen vorgesehen.

Als Rückfallebene stehen die Echtzeit-Abfahrten auch über die Homepage der VWS unter „Fahrplan/Echtzeit- Abfahrten“ zur Verfügung. Damit ist sichergestellt, dass Fahrgäste die Informationen auch unabhängig vom QR- Code abrufen können.

„Unser Ziel ist es, allen Fahrgästen einen einfachen und barrierearmen Zugang zu Echtzeit-Informationen zu ermöglichen“, so Geschäftsführer Jörg Mühlhaus. „Die virtuelle DFI ist eine flexible Ergänzung zu bestehenden Informationsangeboten und ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen, digitalen Fahrgastinformation.“