Unbekannte Täter entwenden Fahrzeuge und Bargeld aus einer Autowerkstatt in Kreuztal-Ferndorf

2. Februar 2026130
(wS/ots) Kreuztal 02.02.2026 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (31.01.2026) ist in eine Werkstatt in Kreuztal-Ferndorf eingebrochen worden.

Gegen 01:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Autowerkstatt in der Zitzenbachstraße in Kreuztal. In den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld sowie zwei Fahrzeugschlüssel. Anschließend flüchteten die Täter mit den dazugehörigen Fahrzeugen. Dabei handelt es sich um einen grauen VW Golf GTI und einen weißen Peugeot Boxer.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 27.000 Euro.

Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass der gestohlene Golf GTI zu einem späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit einer Straftat in Steinfurt aufgetaucht ist.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

