Winterfest: Sparkasse Burbach-Neunkirchen sorgt für Wohlfühlwärme im Schützenverein Salchendorf

(wS/spk) Burbach 02.02.2026 | 2.000 Euro aus dem Topf der Sparlotterie der Sparkasse Burbach-Neunkirchen ermöglichen dem Schützenverein Salchendorf 1911 e.V. die Anschaffung eines neuen Holzofens, der nun für eine zuverlässige Wärmequelle in der Vereinsgaststube sorgt und somit den Vereinsbetrieb auch während des Winters sichert.

Der Schützenverein Salchendorf freut sich über eine großzügige Unterstützung: Im Rahmen des Sparlotterie Spendenausschüttung konnte der Verein einen neuen Holzofen für den

zentralen Treffpunkt seiner Mitglieder anschaffen. In der kalten Jahreszeit trägt die

Zuwendung der Sparkasse dazu bei, die verlässliche Beheizung der Gaststube

sicherzustellen. Insbesondere, nachdem der alte Holzofen defekt war und nicht mehr den

aktuellen brandschutztechnischen Anforderungen entsprach.

„Die Unterstützung durch die Sparkasse Burbach-Neunkirchen hilft uns sehr, notwendige Investitionen in unsere Vereinsräume umzusetzen. Eine verlässliche und nachhaltige Beheizung ist uns wichtig, um unsere Gaststube für Mitglieder und Gäste attraktiv zu halten“, erklärt Tobias Maahs, 1. Vorsitzender des Schützenvereins Salchendorf 1911 e.V..

Die fachgerechte Umsetzung erfolgte durch Rüegg Studio Freudenberg. Inhaber David Muhl, Ofen- und Luftheizungsbaumeister, erklärt: „Der neue Holzofen entspricht dem neuesten Stand der Technik, erfüllt aktuelle Brandschutzauflagen und weist sehr gute Abgaswerte auf“.



Auch Friederike Born, Kundenberaterin der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, freut sich über die Unterstützung: „Es ist uns eine Freude, den örtlichen Schützenverein im Rahmen der Sparlotterie zu unterstützen. Vereine wie dieser leisten einen wichtigen Beitrag für das Gemeinschaftsleben, und wir tragen gerne dazu bei, ihre Infrastruktur zu sichern und zu verbessern.“



Die Anschaffung des neuen Holzofens ist ein weiteres Beispiel für das langfristige Engagement der Sparkasse Burbach-Neunkirchen für den lokalen Sport- und Vereinsbereich im Siegerland. Als regionales Kreditinstitut setzt sich die Sparkasse aktiv für die Förderung lokaler Projekte, Vereine und Veranstaltungen ein, um das soziale und kulturelle Leben in der Region nachhaltig zu bereichern.

