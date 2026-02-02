News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

62-Jährige greift Rettungssanitäter an und landet in Gewahrsam

2. Februar 20261
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 02.02.2026 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.02.2026) ist es zu einem polizeilichen Einsatz gekommen, weil eine 62-jährige Patientin auf dem Weg ins Krankenhaus die Rettungswagenbesatzung angriff.

Ersten Erkenntnissen nach war die alkoholisierte Frau behandlungsbedürftig und gegen 01:50 Uhr mit dem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Während der Fahrt versuchte die 62-Jährige sich abzuschnallen. Die 34-jährige Rettungssanitäterin wollte dies unterbinden. Daraufhin trat die Frau ihr gegen die Brust. Ihr 33-jähriger Kollege stoppte den Rettungswagen und eilte ihr zur Hilfe. Die Frau versuchte sodann auch ihn zu treten. In Begleitung der zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizei brachte der Rettungswagen die Patientin letztendlich ins Krankenhaus. Nach der Behandlung der 62-Jährigen nahmen die Beamten die Dame in Gewahrsam. Sie brachten sie zur Polizeiwache nach Siegen.

Gegen sie ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Symbolbild

Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Winterfest: Sparkasse Burbach-Neunkirchen sorgt für Wohlfühlwärme im Schützenverein Salchendorf

Anzeige







Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
« JanuarMärz »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten