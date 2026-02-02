Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Siegener Innenstadt

(wS/ots) Siegen 02.02.2026 | Am Sonntag (01.02.2026) ist es in der Siegener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 4 Uhr war ein 42-jähriger Taxifahrer über die Freudenberger Straße unterwegs in Richtung Wellersbergtunnel. Beim Überqueren einer Kreuzung fuhr unvermittelt ein schwarzer Mercedes aus der Fischbacherbergstraße in den Kreuzungsbereich. Der 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Taxifahrer war nicht angeschnallt und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Ob die Geschwindigkeit des 18-jährigen Mercedesfahrers Unfallursächlich war, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

