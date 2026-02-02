News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Siegener Innenstadt

2. Februar 20262
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 02.02.2026 | Am Sonntag (01.02.2026) ist es in der Siegener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 4 Uhr war ein 42-jähriger Taxifahrer über die Freudenberger Straße unterwegs in Richtung Wellersbergtunnel. Beim Überqueren einer Kreuzung fuhr unvermittelt ein schwarzer Mercedes aus der Fischbacherbergstraße in den Kreuzungsbereich. Der 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Taxifahrer war nicht angeschnallt und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Ob die Geschwindigkeit des 18-jährigen Mercedesfahrers Unfallursächlich war, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 62-Jährige greift Rettungssanitäter an und landet in Gewahrsam

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
« JanuarMärz »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten