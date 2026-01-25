Feuer in der Sohlbacher Straße in Geisweid löst Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus

(wS/red) Siegen 25.01.2026 | Am Sonntagmittag kam es in Geisweid zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. In der Sohlbacher Straße war ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen, weshalb die Zufahrt von der Geisweider Straße in die Sohlbacher Straße vollständig gesperrt werden musste.

Nach ersten Informationen war das Feuer im Eingangsbereich des Hauses im Inneren des Gebäudes entstanden. In dem Wohnhaus hatte es in der Vergangenheit bereits mehrfach Polizeieinsätze gegeben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen rasch an der Brandstelle ein und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Durch das zügige Eingreifen gelang es, größeren Schaden am Gebäude zu verhindern.

Neun Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus aufhielten, konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäude ist das Wohnhaus derzeit jedoch nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner mussten vorübergehend in andere Unterkünfte gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Der Einsatz führte zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Sohlbacher Straße und dauert aktuell (14:15 Uhr) noch an.

Update: Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte gegen 13:07 Uhr unter dem Stichwort „Feuer 4“; da zunächst unklar war, ob und wie viele Personen durch den Brand in Gefahr waren, wurde das Alarmstichwort nur eine Minute später auf „ManV 1 – Massenanfall von Verletzten“ erhöht, wodurch eine große Zahl zusätzlicher Rettungskräfte zur Einsatzstelle alarmiert wurde, um im Bedarfsfall eine schnelle und professionelle Versorgung aller Betroffenen sicherzustellen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de