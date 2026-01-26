News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kreuztal: Klares Bekenntnis zur Schulerweiterung/Bürgerforum

26. Januar 20266
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/spd) Siegen 26.01.2026 | Schulerweiterung, weil der Raumbedarf der Schulen akuten ist, Bürgerforum, weil Kreuztal-Kultur eine Heimat für das überregional anerkannte und beliebte Kulturprogramm braucht und die Schulen eine repräsentative Aula! Gestiegene Kosten, die mittlerweile bei rd. 30 Millionen Euro liegen, ändern an diesen Notwendigkeiten nichts! Jede weitere Verzögerung schadet dem Schulzentrum, dem Kulturstandort Kreuztal, Kreuztal insgesamt und verteuert eine wie auch immer aussehende spätere Lösung!

Ein Ratsbürgerentscheid blockiert die weitere Entwicklung für mindestens ein halbes Jahr, im schlimmsten Fall um mindesten anderthalb Jahre, was angesichts der Notwendigkeiten unverantwortlich wäre! Laut Kämmerer sind die Kosten angesichts eines Haushalts von 137 Millionen Euro absolut vertretbar. Aktuell sind wir im Zeitplan!

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Feuer in der Sohlbacher Straße in Geisweid löst Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten