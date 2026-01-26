SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kreuztal: Klares Bekenntnis zur Schulerweiterung/Bürgerforum

(wS/spd) Siegen 26.01.2026 | Schulerweiterung, weil der Raumbedarf der Schulen akuten ist, Bürgerforum, weil Kreuztal-Kultur eine Heimat für das überregional anerkannte und beliebte Kulturprogramm braucht und die Schulen eine repräsentative Aula! Gestiegene Kosten, die mittlerweile bei rd. 30 Millionen Euro liegen, ändern an diesen Notwendigkeiten nichts! Jede weitere Verzögerung schadet dem Schulzentrum, dem Kulturstandort Kreuztal, Kreuztal insgesamt und verteuert eine wie auch immer aussehende spätere Lösung!

Ein Ratsbürgerentscheid blockiert die weitere Entwicklung für mindestens ein halbes Jahr, im schlimmsten Fall um mindesten anderthalb Jahre, was angesichts der Notwendigkeiten unverantwortlich wäre! Laut Kämmerer sind die Kosten angesichts eines Haushalts von 137 Millionen Euro absolut vertretbar. Aktuell sind wir im Zeitplan!