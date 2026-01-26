GROBSCHNITT Tributeband NEBELREISE kommt nach Siegen

(wS/nr) Siegen 26.01.2026 | Am Samstag, den 31. Januar wird die Grobschnitt Tributeband ein über dreistündiges Konzert in der Musikkneipe „Belle Epoque“ geben.

Als Grobschnitt 1989 sich zwischenzeitlich aufgelöst hatte, entschlossen sich einige Betzdorfer ein jährliches Fan Treffen zu organisieren. Auf diesen war schnell der Wunsch gereift, auch mal Grobschnittmusik wieder Live zu Hören. Hieraus entstand die Grobschnitt Tributeband NEBELREISE.

Sie präsentieren das Beste aus über 50 Jahren Grobschnittmusik und haben Stücke quer aus allen Epochen der abwechslungsreichen Bandgeschichte im Programm und haben auch ein paar Überraschungen mit eingepackt . Die 6 Herzblutmusiker haben sich die Aufgabe gemacht mit ihrem Sound die Stimmung rüber zubringen, die Grobschnitt berühmt gemacht haben, lange epische Stücke mit ausgefeilten Arrangements und ausufernden Solis abwechselnd mit kurzen Mitsingnummern von melodiös , krautig bis Rockig. Neben Klassikern aus den Siebzigern wie „Vater Schmidts Wandertag“, „Magic Train“ und der „Symphonie“ aber auch Songs von den Alben Razzia und Illegal wird es etwas besonderes geben: Das Kultstück „Solar Music“ wird gleich zweimal am Abend gespielt – und zwar in zwei komplett verschiedenen Versionen die 20 Jahre auseinanderliegen.

Es wird natürlich jede Menge Nebel geben, allerdings muss im “Belle Epoque“ wegen der kleinen Bühne auf die aufwändige Pyrotechnik verzichtet werden. So wird es ein bisschen wie damals, als 1974 Grobschnitt zum ersten mal ins Siegerland kam, Nähe zum Publikum und klassischer Backlinesound. Karten gibt es im „Belle Epoque“ in Siegen, im „Eiscafe Amalfi“ in Siegen und bei „Eigenart Music“ in Eiserfeld.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Karten per mail an band@nebelreise.de zu reservieren. Weitere Infos unter www.nebelreise.de .















