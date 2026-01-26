News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



Stadtteile

Salsa-Workshop mit Víctor Vargas im Spanischen Zentrum Siegen

26. Januar 20268
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/szs) Siegen 26.01.2026 | Das Spanische Zentrum Siegen lädt alle Tanz- und Salsa-Begeisterten herzlich zu einem besonderen Salsa-Workshop mit dem renommierten Tänzer Víctor Vargas ein.

Der Workshop findet an den Freitagen, 6., 13. und 20. Februar, jeweils von 18:30 bis 20:00 Uhr, im Spanischen Zentrum in der St. Michaelstraße 3, 57072 Siegen, statt.

In diesen intensiven Workshops haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Technik, ihr Rhythmusgefühl und ihren persönlichen Stil zu verbessern. 

Unter der professionellen Anleitung von Víctor Vargas erwartet sie eine mitreißende und motivierende Lernatmosphäre. 

Der Workshop eignet sich für Tänzerinnen und Tänzer mit Grundkenntnissen ebenso wie für Fortgeschrittene.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro und beinhaltet ein Softdrink. Mitglieder: 15 €

Informationen und Anmeldung:

sp.ge.sie@web.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag GROBSCHNITT Tributeband NEBELREISE kommt nach Siegen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »
Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten