Salsa-Workshop mit Víctor Vargas im Spanischen Zentrum Siegen

(wS/szs) Siegen 26.01.2026 | Das Spanische Zentrum Siegen lädt alle Tanz- und Salsa-Begeisterten herzlich zu einem besonderen Salsa-Workshop mit dem renommierten Tänzer Víctor Vargas ein.

Der Workshop findet an den Freitagen, 6., 13. und 20. Februar, jeweils von 18:30 bis 20:00 Uhr, im Spanischen Zentrum in der St. Michaelstraße 3, 57072 Siegen, statt.

In diesen intensiven Workshops haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Technik, ihr Rhythmusgefühl und ihren persönlichen Stil zu verbessern.

Unter der professionellen Anleitung von Víctor Vargas erwartet sie eine mitreißende und motivierende Lernatmosphäre.

Der Workshop eignet sich für Tänzerinnen und Tänzer mit Grundkenntnissen ebenso wie für Fortgeschrittene.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro und beinhaltet ein Softdrink. Mitglieder: 15 €

Informationen und Anmeldung:

sp.ge.sie@web.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.







