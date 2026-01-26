Spanischer Konversationskurs für Fortgeschrittene in Siegen

(wS/szs) Siegen 26.01.2026 | Die Spanischsprachige Gemeinde Siegerland organisiert einen Spanischen Konversationskurs für Fortgeschrittene, der sich an Personen mit guten Spanischkenntnissen richtet, die ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit sowie ihr Hörverständnis durch aktive Konversation verbessern möchten.

Der Kurs findet jeden Dienstag vom 3. Februar bis zum 30. Juni statt, jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr, im Centro Español, St. Michaelstraße 3, 57072 Siegen.

Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Gespräche, aktuelle Themen sowie kulturelle Aspekte der spanischsprachigen Welt.

Ziel des Kurses ist es, die Sprachkompetenz zu vertiefen und den interkulturellen Austausch in einer offenen und angenehmen Lernatmosphäre zu fördern.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

sp.ge.sie@web.de

hortensia.olalla@online.de