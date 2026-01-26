News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
CDU-Fraktion stellt Eckpunkte zum Haushaltsplan 2026 vor – Einladung zur Zusammenarbeit

26. Januar 20265
(wS/cdu) Wilnsdorf 26.01.2026 | Die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde stellt ihre Eckpunkte für den Haushaltsplan 2026 vor. Ziel sei es, den kommunalen Haushalt gemeinsam auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle Basis zu stellen – ohne vorschnelle Steuererhöhungen und mit klaren Prioritäten.

„Wir laden alle demokratischen Fraktionen im Rat ein, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen“, erklärt die CDU-Fraktion. Grundlage dafür bildet ein 7-Punkte-Papier, das heute der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Kernforderungen der CDU-Fraktion:

  • Keine Steuererhöhungen ohne vorherige Ausgabenkritik
    Bevor über höhere Belastungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen gesprochen wird, soll der Haushalt gründlich auf Einsparpotenziale geprüft werden.
  • Kritik an geplanten Blitzeranlagen und neuen Stellen
    Die Fraktion fordert eine fachliche und wirtschaftliche Prüfung dieser Vorhaben in den zuständigen Ausschüssen.
  • Einrichtung einer überfraktionellen Haushaltskommission
    Unter Beteiligung aller Ratsfraktionen und der Verwaltung soll ein beratendes Gremium geschaffen werden, das Sparvorschläge erarbeitet und Ausgaben priorisiert.
  • Stärkere Bürgerbeteiligung
    Die CDU setzt sich für mehr Transparenz und Dialog ein – etwa durch ein Beteiligungsportal auf der Gemeindehomepage oder öffentliche Diskussionsveranstaltungen.
  • Stärkung der Wirtschaftsförderung statt Steuererhöhungen
    Durch gezielte Gewerbeflächenentwicklung und aktives Standortmarketing sollen langfristig die Einnahmen der Gemeinde verbessert werden.
  • Verwaltungsmodernisierung durch Digitalisierung
    Die CDU fordert einen Fahrplan zur Optimierung von Abläufen und Verfahren, um Bürokratie abzubauen und Ressourcen effizienter zu nutzen.
  • Kritische Auseinandersetzung mit der Kreisumlage
    Die steigende Kreisumlage belastet den Gemeindehaushalt erheblich. Die CDU fordert vom Kreis mehr Ausgabendisziplin und Transparenz – insbesondere in Bereichen wie Verwaltung, Kultur oder Beteiligungsgesellschaften.

„Wir stehen für einen Haushalt mit Augenmaß, Transparenz und Dialog“, betont die CDU-Fraktion. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten konkrete und umsetzbare Vorschläge, Verantwortung und Zusammenarbeit. Wir sind bereit.“

