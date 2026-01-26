CDU-Fraktion stellt Eckpunkte zum Haushaltsplan 2026 vor – Einladung zur Zusammenarbeit

(wS/cdu) Wilnsdorf 26.01.2026 | Die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde stellt ihre Eckpunkte für den Haushaltsplan 2026 vor. Ziel sei es, den kommunalen Haushalt gemeinsam auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle Basis zu stellen – ohne vorschnelle Steuererhöhungen und mit klaren Prioritäten.
„Wir laden alle demokratischen Fraktionen im Rat ein, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen“, erklärt die CDU-Fraktion. Grundlage dafür bildet ein 7-Punkte-Papier, das heute der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Kernforderungen der CDU-Fraktion:
- Keine Steuererhöhungen ohne vorherige Ausgabenkritik
Bevor über höhere Belastungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen gesprochen wird, soll der Haushalt gründlich auf Einsparpotenziale geprüft werden.
- Kritik an geplanten Blitzeranlagen und neuen Stellen
Die Fraktion fordert eine fachliche und wirtschaftliche Prüfung dieser Vorhaben in den zuständigen Ausschüssen.
- Einrichtung einer überfraktionellen Haushaltskommission
Unter Beteiligung aller Ratsfraktionen und der Verwaltung soll ein beratendes Gremium geschaffen werden, das Sparvorschläge erarbeitet und Ausgaben priorisiert.
- Stärkere Bürgerbeteiligung
Die CDU setzt sich für mehr Transparenz und Dialog ein – etwa durch ein Beteiligungsportal auf der Gemeindehomepage oder öffentliche Diskussionsveranstaltungen.
- Stärkung der Wirtschaftsförderung statt Steuererhöhungen
Durch gezielte Gewerbeflächenentwicklung und aktives Standortmarketing sollen langfristig die Einnahmen der Gemeinde verbessert werden.
- Verwaltungsmodernisierung durch Digitalisierung
Die CDU fordert einen Fahrplan zur Optimierung von Abläufen und Verfahren, um Bürokratie abzubauen und Ressourcen effizienter zu nutzen.
- Kritische Auseinandersetzung mit der Kreisumlage
Die steigende Kreisumlage belastet den Gemeindehaushalt erheblich. Die CDU fordert vom Kreis mehr Ausgabendisziplin und Transparenz – insbesondere in Bereichen wie Verwaltung, Kultur oder Beteiligungsgesellschaften.
„Wir stehen für einen Haushalt mit Augenmaß, Transparenz und Dialog", betont die CDU-Fraktion. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten konkrete und umsetzbare Vorschläge, Verantwortung und Zusammenarbeit. Wir sind bereit."
