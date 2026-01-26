CDU-Fraktion stellt Eckpunkte zum Haushaltsplan 2026 vor – Einladung zur Zusammenarbeit

(wS/cdu) Wilnsdorf 26.01.2026 | Die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde stellt ihre Eckpunkte für den Haushaltsplan 2026 vor. Ziel sei es, den kommunalen Haushalt gemeinsam auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle Basis zu stellen – ohne vorschnelle Steuererhöhungen und mit klaren Prioritäten.

„Wir laden alle demokratischen Fraktionen im Rat ein, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen“, erklärt die CDU-Fraktion. Grundlage dafür bildet ein 7-Punkte-Papier, das heute der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Kernforderungen der CDU-Fraktion:

Keine Steuererhöhungen ohne vorherige Ausgabenkritik

Bevor über höhere Belastungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen gesprochen wird, soll der Haushalt gründlich auf Einsparpotenziale geprüft werden.

Kritik an geplanten Blitzeranlagen und neuen Stellen

Die Fraktion fordert eine fachliche und wirtschaftliche Prüfung dieser Vorhaben in den zuständigen Ausschüssen.

Einrichtung einer überfraktionellen Haushaltskommission

Unter Beteiligung aller Ratsfraktionen und der Verwaltung soll ein beratendes Gremium geschaffen werden, das Sparvorschläge erarbeitet und Ausgaben priorisiert.

Stärkere Bürgerbeteiligung

Die CDU setzt sich für mehr Transparenz und Dialog ein – etwa durch ein Beteiligungsportal auf der Gemeindehomepage oder öffentliche Diskussionsveranstaltungen.

Stärkung der Wirtschaftsförderung statt Steuererhöhungen

Durch gezielte Gewerbeflächenentwicklung und aktives Standortmarketing sollen langfristig die Einnahmen der Gemeinde verbessert werden.

Verwaltungsmodernisierung durch Digitalisierung

Die CDU fordert einen Fahrplan zur Optimierung von Abläufen und Verfahren, um Bürokratie abzubauen und Ressourcen effizienter zu nutzen.

Kritische Auseinandersetzung mit der Kreisumlage

Die steigende Kreisumlage belastet den Gemeindehaushalt erheblich. Die CDU fordert vom Kreis mehr Ausgabendisziplin und Transparenz – insbesondere in Bereichen wie Verwaltung, Kultur oder Beteiligungsgesellschaften.

„Wir stehen für einen Haushalt mit Augenmaß, Transparenz und Dialog“, betont die CDU-Fraktion. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten konkrete und umsetzbare Vorschläge, Verantwortung und Zusammenarbeit. Wir sind bereit.“





















