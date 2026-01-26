News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Betrug am Telefon: Wenn Schockanrufe, falsche Polizisten und Banktricks zur Gefahr werden

26. Januar 20264
(wS/aa) Siegen 26.01.2026 | Immer häufiger lesen und hören wir von Opfern durch Betrügereien mit Hilfe von Schock-anrufen, falschen Polizisten oder vermeintlichen Bankangestellten und vielen anderen üblen Tricks. In besonderer Weise betroffen sind davon ältere Menschen.

Was steckt dahinter? Kann man sich davor schützen oder dagegen wehren?

„Überrumpelt und geschädigt durch Schockanrufe und andere Betrugsstraftaten – das kann mir doch nicht passieren! ODER?? Hintergründe, Fakten, Vorbeugung“ 


Zu diesem Thema veranstaltet ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V. eine Informationsveranstaltung mit Kriminalhauptkommissarin Sonja Siebel

Wann und wo: Am Donnerstag, dem 29. Januar 2026 um 15:00 Uhr, im Mehrgenerationenhaus der ev. Martinigemeinde, St. Johann-Str. 7


Herzliche Einladung an alle Interessierten, der Eintritt ist frei.

