Veranstaltungen im Siegerlandmuseum im Februar 2026

(wS/si) Siegen 26.01.2026 | Unter Tage im Siegerlandmuseum – Öffentliche Führung

8. Februar, 14.30 Uhr

Erwachsene: 8 Euro (inkl. Eintritt), Kinder (6-18 Jahre): 4 Euro (Eintritt frei)

Ein Bergwerk im Museum?! Tatsächlich! Im Siegerlandmuseum können Sie in die Welt des historischen Bergbaus eintauchen.

Über 2.000 Jahre lang prägten Bergbau und Eisenerzgewinnung die Region und machten das Siegerland zu einem bedeutenden Standort. Bis 1965 wurde hier aktiv unter Tage gearbeitet.



Um diese harte und gefährliche Arbeit greifbar zu machen, wurde 1938 direkt unter dem Schlosshof ein beeindruckendes Schaubergwerk angelegt.

Erfahren Sie darüber hinaus, wie das geförderte Eisenerz weiterverarbeitet wurde – ein spannender Einblick in die Industriegeschichte des Siegerlands!

Beginn der Führung ist an der Museumskasse.

Um eine Anmeldung über www.siegerlandmuseum.de wird gebeten.

Auf dem Weg in das Schaubergwerk – Foto: Siegerlandmuseum

Offene Ideen-Werkstatt: What am I made of?

Workshop in Kooperation mit der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein e.V.

14. Februar, 13.30-16 Uhr

10-14 Jahre

Teilnahmegebühr: 5,- Euro pro Person inkl. Materialkosten (vor Ort zu begleichen)



In diesem Workshop wirst du selbst zum Künstler und erstellst ein Selbstportrait. Zunächst gehen wir mit Bleistift und Papier gewappnet durch das Museum, und lernen, wie Silhouetten funktionieren. Denn in einer Silhouette sieht man nur Umrisse, aber nicht das Innere eine Figur. Daraufhin zeichnet ihr eure Silhouetten gegenseitig mithilfe eines Schattenwurfs an der Wand ab. Der Innenraum der Silhouette stellt nun eure Persönlichkeit dar. In Zeitungen und Magazinen findet ihr eure liebsten Interessen, und erstellt daraus eine Collage, die all das zeigt, was euch ausmacht. Anstatt eines gemalten Selbstportraits, erstellt ihr ein wild zusammen gepuzzeltes Bild, welches nicht euer äußeres Erscheinungsbild zeigt, sondern eure Persönlichkeit.

Zur Offenen Ideen-Werkstatt:

Die „Offene Ideen-Werkstatt“ ist ein Kooperationsprojekt des Siegerlandmuseums mit der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein. Am jeweils zweiten Samstag im Monat wartet von 13.30 -16 Uhr ein Kreativ-Angebot in der Ideen-Werkstatt im Siegerlandmuseum. Hier kann man nicht nur künstlerisch aktiv werden, sondern auch die jeweiligen Ausstellungsstücke im Museum entdecken kann.

Mögliche Workshopergebnisse Foto: Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein e.V.

Objekte, Krüge und Gläser. Morandis berühmte Protagonisten – Kombiführung vom Museum für Gegenwartskunst und dem Siegerlandmuseum

21. Februar, 14 Uhr

Führung im Kombiticket enthalten

Im Rahmen der Ausstellung Giorgio Morandi. Resonanzen im Museum für Gegenwartskunst Siegen laden das MGK und das Siegerlandmuseum zu einer gemeinsamen Kombiführung ein. Ausgangspunkt ist die Morandi-Ausstellung im MGK, von dort führt der Rundgang weiter ins Siegerlandmuseum. An beiden Orten werden Fragen von Wiederholung, Differenz, Resonanz sowie der Bedeutung von Alltagsobjekten in der Kunst aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Ein dialogischer Rundgang, der neue Verbindungen zwischen den Sammlungen erfahrbar macht.

Führungen im Bunker Burgstraße 13

Öffentliche Führungen

22. Februar, 14 und 15 Uhr

Erwachsene: 8 Euro (inkl. Museumseintritt) / Kinder (6-18 Jahre): 4 Euro (Museumseintritt frei)

Einst retteten sie tausenden Menschen das Leben und sind noch heute vielfach im Siegener

Stadtbild zu sehen: die Siegener Hochbunker.

Einer dieser stillen Zeugen kann im Rahmen einer öffentlichen Bunkerführung näher

kennengelernt werden: Jeden vierten Sonntag im Monat finden um 14 und um 15 Uhr

Führungen im Bunker Burgstraße 13 statt.

Bitte unbedingt diese Information mit aufnehmen:

Eine Anmeldung ist erforderlich und ausschließlich über das Buchungsportal unter

www.siegerlandmuseum.de möglich. Bitte beachten Sie die dort hinterlegten Informationen.

Die Führung beginnt an der Museumskasse.

Der Bunker in der Burgstraße 13 – Foto: Siegerlandmuseum







