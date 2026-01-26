Alle auf die Beine! Für Teamspirit, Gesundheit und Zusammenhalt beim AOK-Firmenlauf & Volksbank-Schülerlauf

(wS/an) Siegen 26.01.2026 | Auf die Plätze, fertig, los – Das Anmeldeportal für den beliebten AOK-Firmenlauf in Siegen ist ab 20.01 geöffnet. Jetzt können sich wieder motivierte Beschäftigte und Führungskräfte treffen, die Sportschuhe schnüren und das gemeinsame Training starten. „Auch die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, jetzt das Lauftraining anzugehen und Mitschüler zur Teilnahme zu motivieren“, sagt Jens Brinkmann von der Volksbank Siegen. Die Organisatoren :anlauf, die Volksbank und die AOK NordWest planen für Mittwoch, 15. Juli, den 23. AOK-Firmenlauf Siegen und den Volksbank-Schülerlauf. Mitarbeitende, Auszubildende und Führungskräfte gehen dann um 19:30 Uhr gemeinsam als Team auf die rund 5,5 Kilometer lange Strecke. „Unser AOK-Firmenlauf und der Volksbank-Schülerlauf sind eine echte Erfolgsgeschichte. Wir erwarten rund 8.500 Läuferinnen und Läufer. Die Begeisterung der Unternehmen und Schulen für das Event ist groß. Bei unserem Firmen- und Schülerlauf kommen Menschen aus verschiedenen Branchen, Betrieben und Schulen zusammen. Die Veranstaltung macht deutlich, wie wichtig ein aktiver Lebensstil und gemeinsames Engagement sind“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Anmeldungen sind ab dem 20.Januar online unter Siegerlaender-aok-firmenlauf.de möglich.

Im letzten Jahr nahmen 8.500 Läuferinnen und Läufer aus dem Siegerland und Umgebung teil. Mehr geht nicht. „Wer sich einen Startplatz für das diesjährige Teamevent sichern möchte, sollte nicht zu lange warten. Die Startplätze für das Jahr 2025 waren schnell vergriffen. Sport ist eine gute Gelegenheit, miteinander zu teilen, sowohl die Anstrengung als auch die gute Stimmung, wenn alle gemeinsam durch das Ziel laufen“, beschreibt Markus Ritter, Organisator des Laufes auch das Emotionale der Veranstaltung. „Auf der Strecke, die wieder durch die Siegener Innenstadt führt, erwarten wir dieses Jahr erneut, dass wir die maximale Teilnehmerzahl erreichen werden. Die Vorfreude auf das sportliche Feierabend-Highlight steigt nun wieder von Monat zu Monat“, ergänzt Schaffranka. „Für Unternehmen ist der AOK-Firmenlauf eine tolle Möglichkeit, Gesundheitsförderung im Betrieb praktisch umzusetzen und nebenbei das Gemeinschaftsgefühl ihrer Mitarbeitenden zu fördern“, sagt Dirk Schneider.

Bereits in der Vorbereitungszeit wird der Teamgeist in den Unternehmen gestärkt: Gemeinsam werden Trainingspläne erstellt und die Motivation der Kolleginnen und Kollegen wird geweckt. Die 5,5 Kilometer lange Laufstrecke ist sowohl für Hobbysportelnde als auch für Neulinge geeignet. „Beim AOK-Firmenlauf unternehmen die Beschäftigten gemeinsam etwas, das Spaß macht und gesund ist. Der gesundheitsförderliche Ansatz und die besondere Atmosphäre verleihen unserem Firmenlauf einen ganz besonderen Rahmen“, sagt Schneider.

Mit der Idee der Firmenläufe möchte die AOK NordWest die Menschen zu einem gesunden Lebensstil motivieren.Eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag der AOK hatte im letzten Jahr ergeben, dass Westfalen-Lippe in einem Bewegungsdilemma steckt. „Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist sich bewusst, dass sie sich zu wenig bewegt. Aber bei der Umsetzung ist noch viel Luft nach oben“, sagt Schneider. Zeitmangel (54 Prozent), fehlende Lust und wenig Motivation (45 Prozent) hindern viele daran, ihren Alltag bewegter zu gestalten. „Um etwas für die Gesundheit zu tun, zählt jede Minute mehr Bewegung. Die Gemeinschaft fördert dabei die Motivation. Natürlich erhoffen wir uns, dass die vielen Mitlaufenden auch nach dem Firmenlauf das Laufen als Hobby entdecken und somit dauerhaft etwas für ihre eigene Gesundheit tun“, erläutert Schneider die Bedeutung von ausreichend Bewegung für ein gesundes Leben.

Spaß am Laufen, das Miteinander, gemeinsame Erfolge und das Kennenlernen der Kolleginnen und Kollegen von einer anderen Seite – das sind die Ziele des AOK-Firmenlaufes. „Der Firmenlauf ist mehr als ein Laufevent – er steht für Gemeinschaft, Austausch und jede Menge Spaß. Es geht nicht um das Siegen oder die gelaufene Zeit. Im Vordergrund steht der Spaß an der gemeinsamen Aktivität. Das bleibt den Teammitgliedern in Erinnerung und fördert letztlich auch die Zusammenarbeit im Betrieb.“, sagt Ritter.

Die Planungen für den Ablauf und das Rahmenprogramm laufen auf Hochtouren. Gelaufen wird durch die Siegener Innenstadt. Start ist am 15. Juli um 19:30 Uhr auf dem Weidenauer Bismarckplatz. Nach einer Runde über die Tiergartenstraße bis zum ZOB in Siegen geht es über die Sandstraße wieder zurück auf den Bismarckplatz.

Anmelden können sich die Teams im Internet unter Siegerlaender-aok-firmenlauf.de. Anmeldeschluss ist am 30. Juni oder früher, sobald die begrenzte Teilnehmerzahl von 8.500 erreicht ist. Die Teilnahmegebühr startet bei 15 Euro und steigt mit der Zahl der Teilnehmenden. Früh buchen lohnt sich! Jeder Teilnehmende erhält nach dem Lauf eine Medaille. Zusätzlich besteht die Option bei der Registrierung ein Finisher-Shirt zu ordern.

Virtual Run

Für alle, die am Tag der Veranstaltung verhindert sind, bietet der Veranstalter die Möglichket virtuell teilzunehmen: Laufen, wo man will, screenshot des Laufs machen und auf der Webseite der Veranstaltung hochladen. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Homepage.

Infos zum 14. Volksbank-Schülerlauf

Beim Volksbank Schülerlauf geht es nicht um Bestzeiten, sondern um Spaß und Bewegung für Siegens Schüler. „Vom ersten bis zum dreizehnten Schuljahr bieten wir unterschiedliche Streckenlängen an. Jeder kann mitmachen!“, sagt Jens Brinkmann von der Volksbank in Südwestfalen. Markus Ritter ergänzt: „Alle teilnehmenden Schüler erhalten von uns eine Urkunde“. Die Startgebühren sind moderat: Grundschulen zahlen zwei Euro (sechs Euro mit Finisher-Shirt) je Teilnehmer und weiterführende Schulen zahlen drei Euro (acht Euro mit Finisher-Shirt) je Teilnehmer. Interessierte Schulen erhalten alle weiteren Informationen unter www.volksbank-schuelerlauf.de .

Startklar für den 23. AOK-Firmenlauf Siegen und den 14. Volksbank-Schülerlauf am 15. Juli: (von links) Markus Ritter (Veranstalter :anlauf), Mario Bürger (n-flow), Tristan Vitt (BGM Siegen), Jens Brinkmann (Volksbank in Südwestfalen eG), Dirk Schneider (Serviceregionsleiter AOK NordWest), Peter Dornseifer (Dornseifer Frischemarkt), Andreas Müller (Landrat Kreis Siegen-Wittgenstein) und Ingo Schaffranka (Veranstalter :anlauf). Foto: anlauf/hfr

AOK-Firmenlauf Siegen (von li.): Ab sofort bis zum 30. Juni nehmen die Organisatoren des 23. AOK-Firmenlaufes Siegen Anmeldungen unter www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de entgegen. Infos zum 14. Volksbank-Schülerlauf gibt es unter www.volksbank-schuelerlauf.de . Foto: anlauf/hfr.