Grüner Neustart im Cultivarium: MuT Sauerland erweitert Gartenbau, Kräuterkunde und altes Handwerk am Schrabben Hof

(wS/uw) Kirchhundem – Silberg 26.01.2026 | Gartenbau, Kräuterkunde und altes Handwerk im Schrabben Hof

MuT Sauerland baut sein Angebot im Cultivarium, der Museums-Freiland-Werkstatt des Schrabben Hof, weiter aus. Neben dem facettenreichen Musik- und Theaterprogramm rückt der Verein nun verstärkt auch das Heimatmuseum sowie den Natur- und Gartenbereich des Cultivariums in den Fokus.

Zu den Mitbegründerinnen des Cultivariums, Anita Jung und Gudrun Hieber, die in den vergangenen Jahren Kräuterkurse, Jungpflanzenverkäufe und Jahreszeiten-Events angeboten haben, sind neue Mitstreiterinnen hinzugekommen. Gemeinsam erweitern sie das Programm um Vorträge, Workshops und praktische Mitmachangebote.

von links nach rechts. Gabriele Stähler, Gudrun Hieber, Karin Kraft, Simone Simon

Gabriele Stähler, Fachberaterin für Gärten, lädt im Schrabben Hof zu Vorträgen und zum Erfahrungsaustausch rund um das Thema erfolgreiches Gärtnern ein. Die neue Vortragsreihe „Grüner Donnerstag“ startet am Donnerstag, 5. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr unter dem Motto „Der Boden lebt“ (Kostenbeitrag: 18 Euro). Weitere Termine sind der 5. März (Das Gartenjahr beginnt), der 9. April (Düngen im Biogarten) und der 7. Mai (Klein- und Kleinstbiotope im Garten).

Auch im Bereich Kräuterkunde wird das Angebot ausgebaut. Die zertifizierte Kräuterfachfrau Simone Simon bietet im kommenden halben Jahr samstags Workshops im Cultivarium an. Den Auftakt macht am Samstag, 7. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr ein Workshop zum Thema „Oxymel – das Gesundheitselixier aus der Antike“ (15 Euro). Am 28. Februar folgt zur gleichen Zeit ein Kurs zur Herstellung von Erkältungs- und Lippenbalsam.

Kräuterpädagogin Gudrun Hieber pflegt gemeinsam mit Karin Kraft mittwochs den Gartenbereich des Cultivariums. Neben Kräuterwanderungen bietet sie nun auch Naturspaziergänge an. Diese richten sich an alle, die mehr über Jahreszeiten, Naturphänomene und Wildkräuter erfahren möchten. Die Spaziergänge finden mittwochs statt (4. Februar, 4. März und 1. April, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr) und kosten 13 Euro.

Darüber hinaus lädt Gudrun Hieber zu einem Spinnkurs unter dem Motto „Von der Rohwolle zum gesponnenen Faden“ ein. Der Kurs findet am Samstag, 21. Februar, von 11 bis 16 Uhr statt (Kostenbeitrag: 80 Euro).

Ausführliche Informationen zum Cultivarium sowie der neue Flyer zum Programm sind auf der Internetseite www.mut-sauerland.de zu finden.

Anmeldungen zu allen Workshops sind per E-Mail an info@mut-sauerland.de möglich.

Das Cultivarium umfasst einen Kräuter- und Blumengarten, ein historisches Backhaus, den Gewölbekeller „Carpe Diem“ sowie einen überdachten Arbeitsplatz.

Fotos: Schrabben Hof