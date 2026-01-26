Kollision auf der Griesemert: 61-jährige Fahrerin bei Verkehrsunfall auf der B55 schwer verletzt

(wS/ots) Olpe 26.01.2026 | Am Montag (26. Januar) kam es gegen 8 Uhr auf der B55 im Kreuzungsbereich „Waukemicke/Im Osterseifen“ zu einem Verkehrsunfall.

Aus bislang unbekannter Ursache war es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 27-Jährigen und dem PKW einer 61-Jährigen gekommen. Die Fahrerin wurde durch die Kollision schwer, der 27-Jährige leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in alle Fahrtrichtungen gesperrt. Die Straßen sind seit 10.15 Uhr wieder frei.