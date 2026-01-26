Diakonie Soziale Dienste: Ausflug nach Bonn

(wS/dia) Siegen 26.01.2026 | Das „Haus der Geschichte“ in Bonn war nun Ziel eines Ausflugs der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste. Der Zug brachte die Gruppe an den Rhein – und von der Haltestelle „Museumsmeile“ ging es per Rolltreppe direkt hinein ins „Haus der Geschichte“. Besichtigt wurde zum einen die Dauerausstellung, in der – beginnend mit dem Jahr 1945 bis zum Jahr 2023 – die zentralen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Bundesrepublik Deutschland thematisiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entstehung und Weiterentwicklung des Grundgesetzes sowie dessen Bedeutung für das heutige alltägliche gesellschaftliche Zusammenleben. Zum anderen stieß auch die Sonderausstellung „Nach Hitler. Die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus“ auf großes Interesse.

Der Ausflug ermöglichte den Teilnehmenden einen niedrigschwelligen Zugang zu historisch-politischer Bildung, denn der Eintritt ins „Haus der Geschichte“ ist kostenlos. Zudem wurde Raum für Austausch und Reflexion geboten.

