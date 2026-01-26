Stadt Siegen fördert Projekte in Stadt- und Ortsteilen

(wS/si) Siegen 26.01.2026 | Privatpersonen und eingetragene Vereine können über das städtische Serviceportal bis Ende September wieder Online-Anträge für das Förderprogramm „Erhaltung und Erneuerung dörflicher Strukturen und historischer Bausubstanz der Stadt Siegen“ stellen. Gefördert werden Projekte, die ortsbildprägende und erhaltenswerte Bausubstanz instand halten, ortsbildprägende Außenanlagen aufwerten sowie Gemeinschaftseinrichtungen sanieren oder neu errichten.

Mit der Hälfte der Projektkosten werden Maßnahmen bezuschusst, die ortsbildprägende und erhaltenswerte Gebäude betreffen. Für Privatpersonen ist der Zuschuss auf maximal 5.000 Euro begrenzt, bei Vereinen liegt die Fördergrenze bei 10.000 Euro. Projekte von Privatpersonen und Vereinen an ortsbildprägenden Außenanlagen können ebenfalls gefördert werden. Sie werden mit der Hälfte der Projektkosten und maximal 1.000 Euro bezuschusst. Vereine können zudem Anträge für Projekte stellen, die Gemeinschaftseinrichtungen betreffen, wenn diese nicht ortsbildprägend sind. Voraussetzung für eine Förderung ist dann, dass die Einrichtung für örtliche Veranstaltungen nutzbar ist, von den Vereinen unterhalten wird und von der Öffentlichkeit oder Privatpersonen auf Anfrage genutzt werden kann. Bis zu 30 Prozent der Projektkosten können hier gefördert werden. Die maximale Fördersumme beträgt 10.000 Euro.

Das Förderprogramm gibt es bereits seit 2016. Seitdem werden jährlich 50.000 Euro im städtischen Haushalt bereitgestellt.

Der Online-Antrag ist bis einschließlich Mittwoch, 30. September 2026, unter www.serviceportal-siegen.de abrufbar. Auf eigenes Risiko kann ein solches Projekt bereits vor einer Fördergenehmigung beginnen. Bürgerinnen und Bürger können sich im Vorfeld von der städtischen Arbeitsgruppe Stadtentwicklung beraten und bei der Antragstellung unterstützen lassen. Interessierte können sich hierfür per Mail an stadtentwicklung@siegen.de wenden.







