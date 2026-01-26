Pro-Kurden-Demonstration mit Aufzug: Polizei warnt am Montagabend vor Verkehrsbehinderungen in Siegen

(wS/ots) Siegen 26.01.2026 | Am heutigen Montagabend (26. Januar) findet in Siegen eine Versammlung mit Aufzug statt. Infolge des Aufzuges ist mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Es handelt sich um eine Pro-Kurden-Demo, die von einer Privatperson angemeldet wurde. Die Anmelderin geht von 400 Teilnehmenden aus.

Der Auftakt der Versammlung ist um 17:00 Uhr an der Siegerlandhalle. Von dort aus startet ein Aufzug, der in der Folge über die Koblenzer Straße, Koch’s Ecke bis zur Bahnhofstraße geht. Anschließend geht es über die Siegbrücke weiter bis zum Scheinerplatz in der Siegener Innenstadt. Vor dem Apollo-Theater findet dann eine Abschlusskundgebung statt. Die Versammlung ist bis 19:00 angemeldet worden.

Die Polizei begleitet die Versammlung samt Aufzug.

Insbesondere auf der Hauptachse „Koblenzer Straße“ sind Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten. Es wird empfohlen, die Siegener Innenstadt Montagabend entsprechend weiträumig zu umfahren. Die Polizei wird auf ihren Social Media-Accounts über die aktuelle Verkehrslage berichten.

Symbolfoto