Hoher Sachschaden durch Vandalismus mit Böllern an Silvester – Polizei sucht Zeugen

14. Januar 2026195
(wS/ots) Siegen – Eiserfeld 14.01.2026 | In der Nacht von Silvester auf Neujahr ist es am
Eiserfelder Südkreisel (Ecke Sparkasse Eiserfeld) zu einer Sachbeschädigung
durch Böller gekommen. Dabei soll ein hoher Sachschaden entstanden sein. Die
Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen.

Ein Zeuge zeigte die Tat am 06. Januar bei der Polizei an. Demnach hatte sich
eine größere Personengruppe zum Jahreswechsel an dem Kreisel aufgehalten. Gegen
ca. 00:10 Uhr sollen dann vermutlich mehrere Personen in Richtung der
Kreiselmitte gelaufen sein. Dort entzündeten sie offensichtlich mehrere Böller,
die kurz danach detonierten. Dabei sollen auch Plastikteile umhergeflogen sein.
Aus der Personengruppe sei laut gejohlt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich hierbei um die angezeigte
Sachbeschädigung handelte. Den Ermittlern liegt diesbezüglich Videomaterial vor.

Von den Personen, die zur Kreiselmitte gelaufen waren, können zwei junge Männer wie folgt beschrieben werden:

  1. Person: -ca. 17 bis 18 Jahre alt -braune, glatte, kurze Haare -ca. 170 cm groß, schlanke Statur -südländischer Phänotypus
  2. Person: -ca. 18 Jahre alt -schwarze, lockige Haare -ca. 170 – 175 cm groß, ebenfalls schlanke Statur -südländischer Phänotypus

Der Sachschaden wurde bei der Anzeigenerstattung auf über 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den
Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto: wirSiegen.de
