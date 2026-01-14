Hoher Sachschaden durch Vandalismus mit Böllern an Silvester – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen – Eiserfeld 14.01.2026 | In der Nacht von Silvester auf Neujahr ist es am

Eiserfelder Südkreisel (Ecke Sparkasse Eiserfeld) zu einer Sachbeschädigung

durch Böller gekommen. Dabei soll ein hoher Sachschaden entstanden sein. Die

Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen.

Ein Zeuge zeigte die Tat am 06. Januar bei der Polizei an. Demnach hatte sich

eine größere Personengruppe zum Jahreswechsel an dem Kreisel aufgehalten. Gegen

ca. 00:10 Uhr sollen dann vermutlich mehrere Personen in Richtung der

Kreiselmitte gelaufen sein. Dort entzündeten sie offensichtlich mehrere Böller,

die kurz danach detonierten. Dabei sollen auch Plastikteile umhergeflogen sein.

Aus der Personengruppe sei laut gejohlt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich hierbei um die angezeigte

Sachbeschädigung handelte. Den Ermittlern liegt diesbezüglich Videomaterial vor.

Von den Personen, die zur Kreiselmitte gelaufen waren, können zwei junge Männer wie folgt beschrieben werden:

Person: -ca. 17 bis 18 Jahre alt -braune, glatte, kurze Haare -ca. 170 cm groß, schlanke Statur -südländischer Phänotypus Person: -ca. 18 Jahre alt -schwarze, lockige Haare -ca. 170 – 175 cm groß, ebenfalls schlanke Statur -südländischer Phänotypus

Der Sachschaden wurde bei der Anzeigenerstattung auf über 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den

Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.