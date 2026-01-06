„Kicken für den guten Zweck“ – Der 35. Krombacher Freizeit-Cup bringt 50 Teams nach Siegen

(wS/fw) Siegen 06.01.2026 | Am 17.u.18.01.2026 heißt es in den beiden Sporthallen auf dem Siegener Giersberg wieder „Kicken für den guten Zweck“ : Es ist Zeit für den Krombacher Freizeit Cup, den die TM Fußballfreunde Weidenau und der Fanclub Schalker Löwen e.V., Kreuztal mit Unterstützung der Krombacher Brauerei nun schon zum 35. Mal organisieren. 50 Teams treten an, um nach zwei Spieltagen den begehrten Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen.

Das Turnier beginnt am Samstag, den 17.01.2026 , um 09:00 Uhr mit den Vorrundenspielen in der alten und neuen Giersberg-Halle. Am darauffolgenden Sonntag, ebenfalls ab 9 Uhr, werden dann die Zwischen- und Endrunde ausgetragen. Die Siegerehrung erfolgt direkt im Anschluss, die offizielle Siegesfeier, die traditionell für die Plätze 1-4 sowie alle Helfer in der Krombacher Braustube ausgerichtet wird, findet am 27. Februar 2026 statt.



Dass die begehrten Startplätze nach nur wenigen Wochen vergeben waren, unterstreicht einmal mehr die Attraktivität des Turniers. Die teilnehmenden Teams kommen längst nicht mehr nur aus Südwestfalen. Der Anteil an überregionalen Teams ist über drei Jahrzehnte,

die der Freizeit Cup nun schon ausgespielt wird, immer größer geworden. In diesem Jahr haben sich auch Mannschaften aus Dortmund , Frankfurt , Hagen , Koblenz , Köln , Witten, ect. angemeldet.

Das Erfolgskonzept dieses Events liegt aber zweifelsohne auch in der gelungenen Verbindung von Team-Wettkampf und sozialem Engagement. Beim Krombacher Freizeit-Cup geht es nicht nur um Tore und Siege, sondern auch um die gute Sache. So kommt der gesamte Erlös aus Startgeldern, der großen Tombola sowie Speisen- und Getränkeverkäufen traditionsgemäß einer karitativen Einrichtung aus der Region zu Gute.

Über die Spende in diesem Jahr darf sich die Elterninitiative für krebskranke Kinder , e.V , Siegen freuen.

Tom Köster, Gebietsverkaufsleiter Krombacher Brauerei und Rolf Kocher, Ausrichter Krombacher Freizeit Cup.