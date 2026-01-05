Multivisions-Vortrag „Schottland“ von Gerhard Braunöhler

(wS/ne) Netphen 05.01.2026 | Drei Wochen war der Referent in Schottland unterwegs, auf eigene Faust und mit dem eigenen Auto. Die Rundreise beginnt in Glasgow, das sich sehr vielfältig präsentiert, auch in der Umgebung. Vorbei am Eilean Donan Castle geht es dann auf die Insel Skye mit einer urtümlichen Landschaft. Weiter führt der Weg entlang der Küste über Aberdeen nach Edinburgh. Hier findet im August das Fringe-Festival statt, bei dem Straßenkünstler in der Altstadt ihr Können zeigen und das Royal Military Tattoo, das größte Musikfestival Schottlands. Nicht verpassen sollte man einen Besuch der Highland Games.

Eine Reisereportage von Gerhard Braunöhler mit brillanten Fotos und vielen Informationen zu Land und Leuten. Weitere Infos unter www. www.Bilderreisen-AV.de.

Datum: Sonntag, den 01.02.2026, 17 Uhr

Ort: kleiner Sitzungssaal, Rathaus Netphen (Amtsstr. 2+6. 57250 Netphen)

Eintritt: 8 €, Kinder frei (nur Abendkasse, kein Vorverkauf)

Veranstalter: Kulturbüro Stadt Netphen

E-Mail: kulturbuero@netphen.de

Tel.: 02738 603 111 / -209