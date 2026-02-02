100 Jahre AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe: Festakt mit 1.500 Mitarbeiter und Gästen

(wS/awo) Siegen 02.02.2026 | Mit einem feierlichen Festakt in der Siegerlandhalle hat der AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe am 30. Januar 2026 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 1.500 Mitarbeiter/innen sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kamen zusammen, um ein Jahrhundert Arbeiterwohlfahrt in der Region zu würdigen.

Die Veranstaltung markierte zugleich den offiziellen Auftakt des Jubiläumsjahres des Kreisverbandes.

Gegründet wurde die AWO in Siegen im Jahr 1926. Seitdem steht sie für Solidarität, Gerechtigkeit und Menschlichkeit und ist ein fester Bestandteil des sozialen Netzes in Siegen-Wittgenstein und Olpe. Der Jubiläumstag bot Gelegenheit, sowohl auf die Anfänge als auch auf die zukünftige Rolle der Wohlfahrt zu blicken.



Durch den Vormittag führte Geschäftsführer Jens Hunecke, der gemeinsam mit den Gästen eine kleine Zeitreise durch die Geschichte des Kreisverbandes unternahm. In ihrer Rede erinnerte die Vorsitzende Sibylle Schwarz an die Gründung der AWO in Siegen vor 100 Jahren und an die sozialpolitischen Herausforderungen jener Zeit – und stellte zugleich die bleibende Aktualität der Werte der Arbeiterwohlfahrt heraus. Auch Michael Scheffler, Vorsitzender des AWO Bezirksverbandes Westliches Westfalen, richtete das Wort an die Gäste.

Im weiteren Verlauf des Programms kam Jens Hunecke mit Landrat Andreas Müller sowie Bürgermeister Tristan Vitt ins Gespräch. Im Mittelpunkt des Austauschs stand die Frage, welche Bedeutung Wohlfahrtsverbände heute und in Zukunft für den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben.

„Gerade in einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen wird es immer wichtiger, Haltung zu zeigen und für klare Werte einzustehen. Solidarität, Gerechtigkeit und Menschlichkeit sind keine Selbstverständlichkeit – sie müssen täglich gelebt und verteidigt werden. Das ist seit 100 Jahren unsere Aufgabe als Wohlfahrtsverband und wird es auch in Zukunft bleiben“, betonte Geschäftsführer Jens Hunecke.

Eine Podiumsdiskussion widmete sich anschließend der Zukunft der Wohlfahrt. Dabei wurden neben inhaltlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen auch aktuelle Herausforderungen wie die Finanzierung sozialer Arbeit sowie der zunehmende Fachkräftemangel diskutiert.

Nach dem offiziellen Vormittagsteil setzten die Mitarbeitenden den Tag im Rahmen von zwei separaten Bereichskonferenzen fort, in denen aktuelle Themen und zukünftige Entwicklungen des Kreisverbandes vertieft wurden.

Das Jubiläumsjahr des AWO Kreisverbandes Siegen- Wittgenstein/Olpe wird in den kommenden Monaten mit weiteren Veranstaltungen und Projekten fortgeführt. Ziel ist es, die Haltung und Werte der Arbeiterwohlfahrt gezielt in den Fokus zu rücken und dabei ganz unterschiedliche Zielgruppen einzubinden.

Fotos: Thorsten Denker







