Heimat-Preis 2026 der Stadt Netphen: Jetzt bewerben!

2. Februar 20264
(wS/ne) Netphen 02.02.2026 | Die Stadt Netphen wird 2026 wieder einen Heimat-Preis an bis zu drei Preisträger verleihen und damit nachahmenswerte Praxisbeispiele bürgerschaftlichen Engagements mit Modellcharakter auszeichnen. Ziel ist es, ehrenamtliches Engagement sichtbar zu machen.

Bis zum 31. März 2026 können sich Vereine, ehrenamtliche Initiativen und Privatpersonen aus Netphen, die sich mit ihrem Engagement für unsere Heimat einsetzen und ein entsprechendes Projekt umgesetzt haben, für den Heimat-Preis bewerben und so ein Preisgeld von bis zu 5.000 € erlangen.

Der Heimat-Preis ist ein Bestandteil des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Preiskriterien und das Bewerbungsformular finden Sie auf www.netphen.de/heimat-Preis.  

