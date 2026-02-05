120 Jahre Erfahrung am Jung-Stilling: Dank und Anerkennung für langjährige Mitarbeiterinnen

(wS/dia) Siegen 05.02.2026 | Diakonie Klinikum ehrt langjährige Mitarbeiterinnen

Ausgezeichnet: Jeweils 40 Jahre sind Sabine Büdenbender, Anke Feuring und Pia Solbach als Pflegefachkräfte beziehungsweise als Hebamme dem Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen treu geblieben. Ihnen zu Ehren gab es nun eine Feierstunde, bei der Mitglieder der Pflegedirektion sie mit Worten des Dankes und mit Geschenken bedachten.

1986 war das Jahr, in dem sich die Tschernobyl-Katastrophe ereignete, der Liter Diesel noch 1,24 D-Mark kostete und Deutschland den Argentiniern bei der Fußball-WM unterlag. Im gleichen Jahr trat das Trio seinen Dienst am Diakonie Klinikum an. „40 Jahre, das ist eine echte Hausnummer. Mit Ihrer Erfahrung halten wir die Qualität an unserem Klinikum hoch“, so Pflegedienstleiter Wadim Linde.

Vieles war vor vier Jahrzehnten anders als heute. Sabine Büdenbender, die gemeinsam mit Anke Feuring von der Kinderklinik ans „Stilling“ wechselte, startete ihre Zeit am Rosterberg etwa mit einem Vertrag auf der „Inneren“, der auf drei Monate befristet war. „Früher völlig normal“, so die Jubilare. Aus den drei Monaten wurden 40 Jahre. Als „Breast Care Nurse“ kennt man Sabine Büdenbender heute unter anderem in der Klinik für Gynäkologie und gynäkologische Onkologie.

Einmal MKG, immer MKG: Das ist das Motto von Anke Feuring. Drei Chefärzte hat sie erlebt. „Und ich bin froh darüber, meine Erfahrung an den Nachwuchs weitegeben zu können“, sagt sie. Genau wie sie blieb auch Pia Solbach „ihrer“ Abteilung treu. Sie ist seit vier Jahrzehnten als Hebamme tätig.

„Ihr Erfahrungsschatz und ihr Einsatz: All das ist herausragend“, brachte es Pflegedirektor Jörg Engel auf den Punkt. Gemeinsam mit den Pflegedienstleitern Frank Grümbel und Wadim Linde sowie dem MAV-Vorsitzenden Marius Janeczek überreichte er Blumen und ein Jahreslos der „Aktion Mensch“ an die Jubilare – verbunden mit der Hoffnung, das Trio noch einige Jahre in den „Stilling“-Reihen zu wissen: „Von Ihrem Wissen können wir alle nur profitieren.“

Seit 40 Jahren sind (vorne, von links) Anke Feuring, Pia Solbach und Sabine Büdenbender Teil des Diakonie Klinikums. Zu diesem Dienstjubiläum gratulierten Pflegedirektor Jörg Engel (2. von rechts), die Pflegedienstleiter Frank Grümbel (2. von links) und Wadim Linde (rechts) sowie MAV-Vorsitzender Marius Janeczek.