Unbekannte Täter entwenden mehrere Tonnen Kupferkabel in Weidenau – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 05.02.2026 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.02.2026) wurden mehrere Tonnen Kupferkabel aus einer Firma in der Einheitsstraße in Weidenau entwendet.

Zwischen 0:00 Uhr und 07:30 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Firmenhalle verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge könnten zwei Personen mit der Tat in Zusammenhang stehen. Diese werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

männlich

ca. 30 – 35 Jahre

ca. 1,70m

kräftige Statur

südeuropäischer Phänotypus

schwarzer Vollbart

schwarze Winterjacke

Jogginghose

weiße Nike Turnschuhe

Person 2:

männlich

ca. 18 – 21 Jahre

schmale Statur

südeuropäischer Phänotypus

schwarze Haare

Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.