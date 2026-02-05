33-Jähriger und 20-Jährige leisten Widerstand und landen in Gewahrsam

(wS/ots) Siegen 05.02.2026 | Am Mittwochnachmittag (04.02.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz

gekommen, der mit zwei Ingewahrsamnahmen endete.

Gegen 16:40 Uhr wurde die Polizei über einen Streit in der Talstraße informiert.

Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf eine 20-jährige Bewohnerin, die sich bei Eintreffen auf der Straße befand. Ihr 33-jährigen Partner stand zeitgleich am Fenster. Beide wiesen sichtbare Verletzungen auf.

Beim Versuch der Beamten, sich Zugang in die Wohnung zu verschaffen, um den Sachverhalt zu klären, versuchten beide, diese daran zu hindern. Als die Polizisten schließlich in der Wohnung waren, verweigerten sie jedoch jegliche Auskunft. Die 20-Jährige und der 33-Jährige verhielten sich den Polizisten gegenüber zunehmend aggressiver. Sie versuchten die Beamten zu treten und zu schlagen und beleidigten sie fortlaufend. Die beiden Personen konnten jedoch erfolgreich in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten brachten sie zur Polizeiwache nach Siegen.

Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf den illegalen Besitz von Betäubungsmitteln und einer Schreckschusswaffe samt Munition. Außerdem fanden die Beamten ein E-Bike, für den kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte.

Sie stellten das Fahrrad sicher. Beide erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.