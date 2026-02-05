Website „mein-kmd.de“ geht an den Start

(wS/hi) Hilchenbach 05.02.2026 | Kunst, Kultur, Sport und Begegnung – im kmd ist Leben eingekehrt. Das hat nicht zuletzt der „Kulturmarkt der Möglichkeiten“ gezeigt, der im Januar zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Dahlbruch gelockt hat.

Wer bis jetzt noch nicht persönlich in dem Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum vorbeischauen konnte, kann sich nun schon mal virtuell einen Eindruck verschaffen.

Der Hilchenbacher Filmemacher Niklas Brüne hat zwei Image-Videos fertiggestellt.

Er war mit seinem Team für mehrere Drehtage bei Interviews und Events in Dahlbruch live dabei. Jetzt präsentiert er, was den kmd ausmacht. Er ist ein Ort, der vielseitig und von allen Generationen nutzbar ist und Begegnung möglich macht.

Interessierte erhalten eine virtuelle „Roomtour“ durch die verschiedenen Räumlichkeiten, wie den Festsaal, die Kino-/Theatersäle oder die Mehrzweckhalle.

Außerdem kommen auch Nutzende des kmds zu Wort.

Die Filme wurden vom Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach beauftragt und vom Bürgerverein Hilchenbach e.V. finanziell unterstützt.

Zu finden sind die Videos auf der neuen Website www.mein-kmd.de. Diese bündelt die Informationen rund um das Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum. Es gibt einen aktuellen Veranstaltungskalender sowie Mitteilungen über den kmd. Außerdem werden Informationen und eine Bildergalerie präsentiert: Von den Planungen, dem ersten Spatenstich bis zur Eröffnung des bisher größten Stadtentwicklungsprojektes Hilchenbachs. Außerdem können Interessierte auch Raumbuchungen für ihre eigene Veranstaltung, wie zum Beispiel Hochzeitsfeiern oder Firmentagungen, vornehmen.

Wenn noch Fragen offen bleiben, steht das kmd-Management unter

der Telefonnummer 0157/8551051 oder der E-Mail-Adresse service-kmd@hilchenbach.de gerne zur Verfügung.



Die Website wurde in den letzten Wochen vom Presseteam der Stadtverwaltung, Patricia Heidel, Jana Müller und Sonja Rötz, erarbeitet. „Uns war es wichtig, die

vielseitigen Angebote und Akteure, die nun den kmd mit Leben füllen, auch virtuell unter ein Dach zu bringen“, betont Hans-Jürgen Klein, Referatsleiter der Stadt Hilchenbach. Dabei ist das Team auch offen für Anregungen von den Nutzerinnen und Nutzern, die im kmd aktiv sind. „Gerne bewerben wir auf der Website zum Beispiel Veranstaltungen, die für die Allgemeinheit zugänglich sind“, sagen die

Mitarbeiterinnen. Wer eine Aktion plant oder auch eine sonstige Mitteilung rund um den kmd für die Website zur Verfügung stellen möchte, kann sich gerne unter redaktion@hilchenbach.de melden.

Die Website www.mein-kmd.de bündelt die Informationen rund um das Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum. Auch zwei neue Image-Videos zum kmd sind dort zu vfinden.