Kreative Kita-Kinder im Diakonie Klinikum Kirchen

(wS/dia) Kirchen 04.02.2026 | Einem farbenfrohen Kunstprojekt nahmen sich die Mädchen und Jungen der Betriebskita am Diakonie Klinikum Kirchen an. Sie tauchten ein in die Welt von Friedensreich Hundertwasser. Ihre Ergebnisse werden derzeit im Foyer des Klinikums an der Bahnhofstraße präsentiert.



Das Werk des österreichischen Künstlers ist bedeutend. Hundertwasser entwarf viele Objekte, wie etwa Briefmarken, Flaggen, Münzen oder Bücher. Am bekanntesten ist aber vermutlich das Hundertwasser-Haus in Wien. Dies lernten auch die Kleinen aus der Kita – und machten sich ans Werk, dem berühmten Künstler nachzueifern. Mit Freude und Fantasie experimentierten die Kinder mit verschiedenen Techniken und unterschiedlichen Materialien, vom Malen, Kleben, Drucken bis hin zu Collagen. Die dabei entstandenen Exponate können sich sehen lassen. Mitarbeitenden, Eltern und Erziehern wurden die Werke bei einer lebendigen Vernissage im Foyer des Diakonie Klinikums Kirchen präsentiert. Wer sich davon selbst ein Bild machen möchte, kann die Ausstellung der Kita-Kinder noch bis Ende Februar bewundern.

Malen, Kleben, Drucken: Die Mädchen und Jungen aus dem Kinderarten des Diakonie Klinikums Kirchen bewiesen Kreativität.





