TOP-100-Siegel geht wieder nach Siegen: Ehemaliger Bundespräsident ehrt DATASEC

(wS/da) Siegen 04.02.2026 | Große Freude am Siegener Wellersberg: Als Auszeichnung für seine herausragende Innovationskraft erhält die DATASEC GmbH das TOP-100-Siegel 2026. Damit zählt das Unternehmen erneut zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Die offizielle Preisverleihung findet am 26. Juni im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits in Heidelberg statt. Dort wird der ehemalige Bundespräsident und frühere niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff persönlich gratulieren und das Siegel überreichen. Er begleitet den Innovationswettbewerb als Mentor.

Wie viel Innovationskraft steckt im Unternehmen?

Wie viel Arbeitszeit investiert die Geschäftsführung in Innovation? Wie viele neue Ideen kommen aus der Belegschaft? Solche und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Auswahlverfahrens von TOP 100, dem sich DATASEC erneut gestellt hat. Im Detail prüften der Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke und sein Team den Siegener Spezialisten für Business-Process-Outsourcing dokumentenbasierter Geschäftsprozesse in fünf Kategorien: innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovationsprozesse und -organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Grundlage sind mehr als 100 Prüfkriterien. Das Auswahlverfahren wird unabhängig im Auftrag des Wettbewerbsveranstalters compamedia durchgeführt. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschungsowie der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW). Nur besonders innovationsorientierte Unternehmen erhalten das begehrte Siegel.

Starke Mannschaftsleistung führte zur Auszeichnung

DATASEC überzeugte im Auswahlverfahren und darf das TOP-100-Siegel 2026 seit dem 1. Februar führen. Darüber hinaus zählt das Unternehmen bereits zum fünften Mal in Folge zu den Top-Innovatoren. „Das macht uns sehr stolz. Die Anforderungen steigen jedes Jahr, denn wir messen unsere Innovationskraft nicht nur am Markt, sondern immer auch an unseren eigenen Leistungen. Dass wir diese über fünf Jahre hinweg kontinuierlich steigern konnten, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis harter Arbeit des gesamten Teams“, sagt Geschäftsführer Sebastian Weber. Das Familienunternehmen hat sich insbesondere mit der vollständigen Transformation hin zu einer AI-First-Plattform für Geschäftsprozessautomatisierung einen Namen gemacht. Seit mehr als 30 Jahren gilt DATASEC als Pionier der Branche und setzt kontinuierlich neue technische und konzeptionelle Impulse.

Marktführer in der Immobilienwirtschaft

Neben Sebastian Weber wird das Unternehmen von seinem Bruder Tobias Weber sowie Tobias Wilsmann geführt. Insgesamt beschäftigt DATASEC mehr als 350 Mitarbeitende, der Großteil davon am Standort Siegen. Zu den Kunden zählen große Kliniken, Automobilkonzerne sowie mehrere DAX-Unternehmen. In der Immobilienwirtschaft ist DATASEC europaweiter Marktführer und betreut große Immobiliengesellschaften mit mehreren zehntausend Wohnobjekten. Über 50.000 Nutzerinnen und Nutzer in ganz Deutschland greifen auf die selbst entwickelte Systemplattform DOKU@WEB®zu, die in der Branche als Maßstab gilt. Tobias Wilsmann, verantwortlich für IT, Projektmanagement und Produktinnovation, beschreibt den Ansatz so: „Wir identifizieren die Prozesse, die für unsere Kunden geschäftskritisch und zukunftsentscheidend sind – automatisieren aber nur dort, wo tatsächlich ein Mehrwert entsteht. Automatisierung sollte immer Mittel zum Zweck bleiben.“

Dauersieger im Bereich Innovation: TOP 100-Siegel wird auch 2026 nach Siegen gehen. Foto: Datasec GmbH