Närrischer Landtag: Jens Kamieth MdL hat Käner Karneval Club von 1969 e.V. aus Siegen im Parlament empfangen

4. Februar 20261
(wS/jk) Siegen – Düsseldorf 04.02.2026 | Es war das größte Treffen von Prinzenpaaren und Dreigestirnen in Nordrhein-Westfalen: Der Präsident des Landtags, André Kuper, hat am Dienstag, 3. Februar 2026, mehr als 1.555 jecke Gäste im Parlament empfangen, darunter mehr als 160 Prinzenpaare, Dreigestirne, Prinzessinnen und Prinzen.

Auch Tollitäten des Käner Karneval Club von 1969 e.V. aus Siegen um Prinz Markus II. feierten beim Närrischen Landtag und tauschten mit dem Präsidenten des Parlaments den Sessionsorden.

Der Empfang war zugleich ein Gipfeltreffen der Karnevals-Schwergewichte: Das Kölner Dreigestirn und das Düsseldorfer Prinzenpaar feierten mit den närrischen Delegationen aus dem ganzen Land – und mit der bekannten Kölner Band „Höhner“.

André Kuper betont: „Karneval ist ein Stück Identität unseres Landes, er gehört zu Nordrhein-Westfalen wie der Rhein und die Ems. Heimat und Humor, Zusammenhalt und Ehrenamt: Im Karneval werden Demokratie und Engagement gelebt. Die Menschen, die sich vor Ort einsetzen, bewahren unser Brauchtum und sind die guten Seelen unserer Gesellschaft. Mit dem Empfang im Landtag geben wir den Menschen etwas zurück und würdigen ihr Engagement. Egal ob Kölner Dreigestirn oder Prinzenpaare aus Westfalen: „Jeder gestaltet den Karneval vor Ort – und der Landtag bringt alle zusammen.“

Jeder närrischen Delegation überreichte André Kuper den von Jaques Tilly entworfenen Sessionsorden 2026. Moderiert wurde das närrische Treiben von René le Riche. Im Anschluss an den Empfang feierten die Tollitäten bei einer jecken Sitzung in der Bürgerhalle des Parlaments – mit einem bunten Programm aus Musikgruppen, Fanfarenzügen und Tanzgruppen aus allen Landesteilen Nordrhein-Westfalens. Mit Helau und Alaaf startete der Landtag Nordrhein-Westfalen in die Hochphase der närrischen Session.

Foto: Landtag NRW / Bernd Schälte

