Verkehrsdienst zieht polnischen Transporter aus dem Verkehr und stellt 58 Mängel fest

(wS/ots) Siegen 04.02.2026 | Am Dienstagmittag (03.02.2026) ist es zu einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz an der Birlenbacher Straße in Geisweid gekommen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf gravierende Mängel an dem Fahrzeug.

Gegen 12:05 Uhr fiel den Beamten des Verkehrsdienstes ein polnischer Citroen Jumper auf der Geisweider Straße auf, da dieser augenscheinlich technische Mängel aufwies. Sie hielten das Fahrzeug an und kontrollierten es. Eine anschließende Überprüfung einer Prüforganisation bestätigte den Verdacht der gravierenden Mängel. Insgesamt wurden 58 Mängel festgestellt, wovon fünf als „gefährlich“ eingestuft wurden. Die Beamten legten das Fahrzeug still und stellten die Kennzeichen sicher.

Den 21-jährigen Fahrer, der gleichzeitig auch Halter des Wagens ist, erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

