News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Verkehrsdienst zieht polnischen Transporter aus dem Verkehr und stellt 58 Mängel fest

4. Februar 20262
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 04.02.2026 | Am Dienstagmittag (03.02.2026) ist es zu einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz an der Birlenbacher Straße in Geisweid gekommen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf gravierende Mängel an dem Fahrzeug.

Gegen 12:05 Uhr fiel den Beamten des Verkehrsdienstes ein polnischer Citroen Jumper auf der Geisweider Straße auf, da dieser augenscheinlich technische Mängel aufwies. Sie hielten das Fahrzeug an und kontrollierten es. Eine anschließende Überprüfung einer Prüforganisation bestätigte den Verdacht der gravierenden Mängel. Insgesamt wurden 58 Mängel festgestellt, wovon fünf als „gefährlich“ eingestuft wurden. Die Beamten legten das Fahrzeug still und stellten die Kennzeichen sicher.

Den 21-jährigen Fahrer, der gleichzeitig auch Halter des Wagens ist, erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Unbekannte brechen in Lagerhalle ein und entwenden Kabel und Arbeitsmaschinen - Polizei bittet um Hinweise

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
« JanuarMärz »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten