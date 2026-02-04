Unbekannte brechen in Lagerhalle ein und entwenden Kabel und Arbeitsmaschinen – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Erndtebrück-Schameder 04.02.2026 | In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.02.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in Schameder gekommen, bei dem Kabelrollen und Arbeitsmaschinen entwendet wurden.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 18:00 Uhr und 05:55 Uhr über ein angrenzendes Firmengelände gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle der Firma in der Melbacher Höhe. Die Unbekannten entwendeten Kabelrollen und Arbeitsmaschinen. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Beuteschaden auf einen fünfstelligen Betrag.

Ermittlungen zur Folge könnte ein grauer BMW mit einem französischen Kurzzeitkennzeichen mit dem Fragment WW im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02751/909-0 entgegen.

