Gastfreundschaft & Entertainment: Werden Sie Teil unseres Spielhallen-Teams in Kreuztal!

(wS/red) Kreuztal 04.02.2026 | JOBANZEIGE | Sie sind das freundliche Gesicht, das unsere Gäste willkommen heißt? Sie bewahren auch in lebhaften Momenten den Überblick und haben Freude am Umgang mit Menschen? Dann suchen wir genau Sie!

Die BB Automatenbetriebsgesellschaft in Kreuztal mbH bietet Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem modernen Umfeld. Verstärken Sie uns ab sofort als:

Servicekraft (m/w/d) in Vollzeit

📍 Standort: 57223 Kreuztal

💼 Ihr Verantwortungsbereich

In unseren Spielhallen sind Sie weit mehr als eine Servicekraft – Sie sind Gastgeber und sorgen für ein erstklassiges Spielerlebnis:

Herzlicher Empfang: Sie begrüßen und betreuen unsere Gäste kompetent.

Service-Profi: Sie beantworten Kundenanfragen und führen Kassiervorgänge sowie Gewinnauszahlungen zuverlässig durch.

Sicherheit & Recht: Sie überwachen die gesetzlichen Bestimmungen und setzen diese konsequent um.

Qualitätsmanagement: Die Einhaltung von Sicherheits- und Hygienestandards sowie allgemeine Reinigungsaufgaben gehören für Sie zum Standard.

🎯 Das bringen Sie mit

Persönlichkeit: Ein freundliches, sicheres Auftreten und Freude am Kundenservice.

Verlässlichkeit: Verantwortungsbewusstsein und absolute Zuverlässigkeit.

Flexibilität: Die Bereitschaft zur Schichtarbeit (auch an Wochenenden und Feiertagen) ist für Sie selbstverständlich.

Teamgeist: Sie arbeiten gerne mit Kollegen Hand in Hand.

Voraussetzung: Sie sind mindestens 18 Jahre alt. Erfahrung im Service ist ein Plus, aber kein Muss – wir arbeiten Sie intensiv ein!

🎁 Das bieten wir Ihnen

Wir schätzen Ihre Arbeit und zeigen das auch:

Attraktive Vergütung: Ein fairer Stundenlohn von 13,90 € .

Sicherheit: Ein krisensicherer Arbeitsplatz in einem stabilen Unternehmen.

Work-Life-Culture: Flache Hierarchien und eine angenehme, teamorientierte Arbeitsatmosphäre.

Extras: Kostenlose Getränke während der Arbeitszeit.

Entwicklung: Umfassende Einarbeitung, regelmäßige Schulungen und die Chance zur persönlichen Weiterentwicklung.

Erreichbarkeit: Gute Verkehrsanbindung für einen stressfreien Arbeitsweg.

✉️ Klingt nach Ihrem neuen Job?

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! Senden Sie uns einfach eine Nachricht oder Ihre Bewerbungsunterlagen zu.

Tel.: 02732 – 769 747

Interesse geweckt? Schreiben Sie uns direkt hier eine Nachricht – wir melden uns zeitnah bei Ihnen!

Mail: Bewerbungen.bbautomaten@gmail.com



Ansprechpartner: Herr Schulz

BB Automatenbetriebsgesellschaft mbH Tulpenweg 1 | 35075 Gladenbach