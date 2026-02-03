Einigkeit im Siegerland: Fünf Vereine, eine Party – Der große Stadt-Winterball in Dreis-Tiefenbach

(wS/hgm) Netphen – Dreis-Tiefenbach 03.02.2026 | So gut wie ausverkauft war am vergangenen Samstagabend der gemeinsame Winterball der Schützenvereine der Stadt Netphen in der Dreisbachhalle in Dreis-Tiefenbach.

Wie schon die Jahre zuvor wurde die Feier von den fünf Schützenvereinen gemeinsam organisiert: Die Schützenvereine „Alte Burg“ Afholderbach, „Zur Sandhelle“ Brauersdorf, „Seelbachtal“ Dreis-Tiefenbach, Netphen 1927 sowie Sohlbach hatten zum Tanz und gemeinsamen Beisammensein eingeladen.



In früheren Jahren war es so, dass in der Regel die Schützenvereine jeweils einen eigenen Schützenball veranstalteten, die durchaus einen gemütlichen Rahmen hatten, und bei denen es auch einige Sondereinlagen, z. B. in Form von Sketchen, gab. Mit der Zeit wurde es jedoch schwieriger, dafür noch Leute zu gewinnen, die das alles organisierten und auch umsetzten.

So entschloss man sich, gemeinsam an einem Strick zu ziehen – gemeinsam ist man stark.



Durch die Zusammenarbeit der fünf Vereine und der anwesenden Gäste, zu denen auch der neue Bürgermeister von Netphen, Marco Müller, sowie die Ortsbürgermeister der einzelnen Ortsteile zählten, konnte die Halle gut gefüllt werden. Michael Schmidt, der 1. Vorsitzende vom SV Netphen 1927, begrüßte dieses Jahr als offizieller Veranstalter die Gäste, die bis tief in die Nacht fröhlich feierten.

Bürgermeister Marco Müller hielt eine kurze Ansprache und betonte, wie kulturell wertvoll die Arbeit der Schützenvereine in der Stadt Netphen sei.

Es gab eine Tombola mit hochpreisigen Gewinnen. Eine Fahrt in einem Sportwagen, Partyfässer der Veltins Brauerei, Küchengeräte und Präsentkörbe. Die Gewinne wurden durch die Königinnen der Vereine gezogen und fanden ihre neuen Besitzer in allen Winkeln des Siegerlandes und Wittgenstein.

Der Hauptgewinn, der 500€ in bar betrug ging nach einer spannenden Ziehung schließlich nach Dreis-Tiefenbach.

Musikalisch sorgte die „Olds cool Band“, unter der Leitung von Klaus Wunderlich, für Unterhaltung, und als Programm-Highlight brachten die Bielsteiner Raketen den Saal zum Kochen. „Die Raketen“ sind ein starkes Team von 50 Tänzerinnen aus dem Oberbergischen Land und begeisterten mit Showtanz, Acrobatik und Ideenreichtum. Und last not least stellte Jörn Pietsch vom SV Brauersdorf eine beeindruckende Licht- und Tontechnik zur Verfügung.

Text und Fotos: Hans-Gerhard Maiwald