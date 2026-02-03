Schwerer Frontalzusammenstoß in Geisweid: Fünf Verletzte nach Schleuderpartie

(wS/red) Siegen – Geisweid 03.02.2026 | Ein winterlicher Dienstagabend endete auf der Birlenbacher Straße mit einem Großaufgebot an Rettungskräften. Gegen kurz nach 20 Uhr kam es auf schneeglatter Fahrbahn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Insgesamt fünf Personen mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Kontrolle auf Schneeglätte verloren

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines BMW-Cabrios, besetzt mit insgesamt drei Personen, in Richtung Birlenbach unterwegs. In Höhe des Imbisses „Efes Grill“ nahm das Unglück seinen Lauf: Auf der geschlossenen Schneedecke verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und rutschte unkontrollierbar in den Gegenverkehr.

Dort konnte ein entgegenkommender BMW, in dem zwei Personen saßen, nicht mehr ausweichen. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Großaufgebot der Rettungskräfte

Die Wucht des Aufpralls löste eine Rettungskette aus. Zahlreiche Rettungswagen, Notärzte sowie die Polizei und die Feuerwehr eilten mit Blaulicht und Martinshorn nach Geisweid.

„Glücklicherweise war niemand in den Wracks eingeklemmt“, hieß es vonseiten der Einsatzkräfte vor Ort.

Dennoch mussten alle fünf Insassen beider Fahrzeuge noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Zur weiteren Behandlung wurden sie in umliegende Krankenhäuser transportiert. Über die genaue Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor.

Vollsperrung und Bergungsarbeiten

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle weiträumig ab und stellte den Brandschutz sicher. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit; sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme blieb die Birlenbacher Straße für den Verkehr voll gesperrt. Es kam zu entsprechenden Behinderungen im Abendverkehr.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de