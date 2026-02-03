News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Vollsperrung nach Unfall in der „Fischerkurve“ bei Dreis-Tiefenbach

3. Februar 2026604
(wS/red) Netphen 03.02.2026 | Zu einer Vollsperrung der Siegstraße (B62) im Bereich Dreis-Tiefenbach ist es am Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr gekommen. In der als „Fischerkurve“ bekannten Gefahrenstelle kollidierten auf eisglatter, schneebedeckter Fahrbahn ein VW und ein BMW im Begegnungsverkehr.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der VW nach rechts die Böschung hinaufgeschleudert. Glücklicherweise kippte das Fahrzeug nicht auf die Fahrerseite. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst wurde auch die Feuerwehr Netphen alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ebenfalls liefen keine Betriebsstoffe aus, sodass keine weiteren Gefahren für die Umwelt bestanden. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten blieb die B62 vollständig gesperrt. In Verbindung mit den winterlichen Witterungsverhältnissen kam es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei mahnt angesichts der aktuellen Straßenverhältnisse weiterhin zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

