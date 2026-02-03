Starker Auftakt ins Wettkampfjahr: Siegerländer Judokas glänzen bei U11- und U15-Meisterschaften in Halver

(wS/ju) Wilnsdorf 03.02.2026 | Den Beginn des Wettkampfjahres bildet für die Siegerländer Judo Vereine traditionell die U11 und U15 Meisterschaften für Südwestfalen in Halver. Hier geht es neben Urkunden und Medaillen in erster Linie um die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft in Kamen.
Eine Runde weiter kommen die ersten drei Platzierungen der jeweiligen Gewichtsklasse. Der Judo Club Gernsdorf hatte 24 Kinder und Jugendliche gemeldet, die JF Siegen Lindenberg und die JV
Siegerland hatten jeweils 14 Starter und der TV Freudenberg war mit 6 Nachwuchs Judokas
in der Märkischen Kreis gereist. Am Ende des Tages freuten sich die Gernsdorfer Judokas
über 8 Kreismeister Titel. Insbesondere U11 Jugend trug hier maßgeblich zum guten
Teamergebnis bei. Die JV Siegerland holte 3 erste Plätze und die JF Siegen Lindenberg
sowie der TV Freudenberg hatten je einen Kämpfer ganz oben auf dem Podest. Bei den
Bezirksmeisterschaften in Kamen müssen sich die Siegerländer Judokas auch gegen die
Nachwuchs Athleten der großen Vereine aus Bochum, Dortmund und Witten messen. Für
die U15 geht es dort um die Qualifikation zu den westdeutschen Meisterschaften.
Hier die Übersicht der Qualifikanten für die Bezirksmeisterschaft
JC Gernsdorf
Platz 1: Luca Oborovski, Tim Stahl, Romy Haßler, Karl Hindenberg, Tivon Scharf, Pia
Homrighausen. Mathilda Mossau und Luca Krumm
Platz 2: Carlo Steiner, Marvin Stahl, Merle Grüttner und Amelie Dorn
Platz 3: Matti Wodtke, Lenny Brune, Mateo Steiner, Felix Bichler sowie Lara Werder
JV Siegerland:
Platz 1: Finja Bärwolf, Greta GilGallardo und Thea Schulte
Platz 2: Nilya Gassen und Jan Cernohorsky
Platz 3: Tom Klingspor, Alexander Badihian, Bjarne Menn, Marie Schick, Angely Schick,
David Cernohorsky und Marlene Amort
JF Siegen Lindenberg:
Platz 1: Medina Coli
Platz 2: Mars Reppel, Calim Ruder, Jakob Schardt, Jonas Jung und Jonathan Gehrke
Platz 3: Paul Schleifenbaum, Willi Shih, Matti Kewald, Jos Kewald und Gero Anders
TV Freudenberg:
Platz 1: Konrad Wachter
Platz 3: Leo Elija Stahlschmidt, Emilian Mauksch, Emanuel Mauksch und Theo Langenbach
Die erfolgreiche U11 Jugend des JC Gernsdorf mit Trainern
