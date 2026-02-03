Starker Auftakt ins Wettkampfjahr: Siegerländer Judokas glänzen bei U11- und U15-Meisterschaften in Halver

(wS/ju) Wilnsdorf 03.02.2026 | Den Beginn des Wettkampfjahres bildet für die Siegerländer Judo Vereine traditionell die U11 und U15 Meisterschaften für Südwestfalen in Halver. Hier geht es neben Urkunden und Medaillen in erster Linie um die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft in Kamen.

Eine Runde weiter kommen die ersten drei Platzierungen der jeweiligen Gewichtsklasse. Der Judo Club Gernsdorf hatte 24 Kinder und Jugendliche gemeldet, die JF Siegen Lindenberg und die JV

Siegerland hatten jeweils 14 Starter und der TV Freudenberg war mit 6 Nachwuchs Judokas

in der Märkischen Kreis gereist. Am Ende des Tages freuten sich die Gernsdorfer Judokas

über 8 Kreismeister Titel. Insbesondere U11 Jugend trug hier maßgeblich zum guten

Teamergebnis bei. Die JV Siegerland holte 3 erste Plätze und die JF Siegen Lindenberg

sowie der TV Freudenberg hatten je einen Kämpfer ganz oben auf dem Podest. Bei den

Bezirksmeisterschaften in Kamen müssen sich die Siegerländer Judokas auch gegen die

Nachwuchs Athleten der großen Vereine aus Bochum, Dortmund und Witten messen. Für

die U15 geht es dort um die Qualifikation zu den westdeutschen Meisterschaften.

Hier die Übersicht der Qualifikanten für die Bezirksmeisterschaft

JC Gernsdorf

Platz 1: Luca Oborovski, Tim Stahl, Romy Haßler, Karl Hindenberg, Tivon Scharf, Pia

Homrighausen. Mathilda Mossau und Luca Krumm

Platz 2: Carlo Steiner, Marvin Stahl, Merle Grüttner und Amelie Dorn

Platz 3: Matti Wodtke, Lenny Brune, Mateo Steiner, Felix Bichler sowie Lara Werder

JV Siegerland:

Platz 1: Finja Bärwolf, Greta GilGallardo und Thea Schulte

Platz 2: Nilya Gassen und Jan Cernohorsky

Platz 3: Tom Klingspor, Alexander Badihian, Bjarne Menn, Marie Schick, Angely Schick,

David Cernohorsky und Marlene Amort

JF Siegen Lindenberg:

Platz 1: Medina Coli

Platz 2: Mars Reppel, Calim Ruder, Jakob Schardt, Jonas Jung und Jonathan Gehrke

Platz 3: Paul Schleifenbaum, Willi Shih, Matti Kewald, Jos Kewald und Gero Anders

TV Freudenberg:

Platz 1: Konrad Wachter

Platz 3: Leo Elija Stahlschmidt, Emilian Mauksch, Emanuel Mauksch und Theo Langenbach

Die erfolgreiche U11 Jugend des JC Gernsdorf mit Trainern