E-Scooter-Fahrerin stürzt im Wellersbergtunnel und wird verletzt

3. Februar 20263
(wS/ots) Siegen 03.02.2026 | Am Montagmittag (02.02.2026) ist es auf der Freudenberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 37-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde.

Die Frau ist gegen 13:55 Uhr verbotswidriger Weise mit ihrem E-Scooter auf dem Bürgersteig in den Wellersbergtunnel gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie das Gleichgewicht, stürzte und überschlug sich. Sie verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

Symbolbild

