17. Mädelsflohmarkt in Bad Laasphe

(wS/bl) Bad Laasphe 18.02.2026 | Anderen mit ungenutzten Dingen eine Freude machen, ihnen eine zweite Chance geben und dabei Müll vermeiden: In wenigen Tagen ist es wieder soweit. Am Samstag, den 28. Februar, findet bereits zum 17. Mal der beliebte „Mädelsflohmarkt” im Haus des Gastes in Bad Laasphe statt.

Von 12 bis 15 Uhr können Shoppingqueens und Schnäppchenjägerinnen nach Herzenslust stöbern, kaufen und sich freuen. Es wird wieder alles angeboten, was Frau an Kleidung, Schuhen, Taschen, Schmuck und Accessoires braucht. Als Shoppingbegleitung sind natürlich auch alle Männer herzlich willkommen!

An den insgesamt 60 Ständen im Erdgeschoss und auf der Empore des Haus des Gastes findet sich bestimmt das eine oder andere neue Lieblingsstück. Damit das ausgewählte Stück auch passt, stehen Umkleidekabinen mit Spiegeln zur Verfügung, in denen die Fundstücke in aller Ruhe anprobiert werden können.

Für das leibliche Wohl sorgt diesmal die Heimatküche Ho-Wi mit Bratwurst im Brötchen, Crêpes und kalten Getränken. Als Pate der Kinderklinik Siegen wird, wie beim Weihnachtsmarkt auch, eine Spendenbox bereitstehen. So kann an diesem Tag gleich zweimal Gutes getan werden.

Der Eintritt ist frei. Die TKS sowie alle Verkäuferinnen freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.