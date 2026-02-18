Diebe stehlen E-Bikes und Baumaschinen aus Gartenhütte in Girkhausen – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Bad Berleburg – Girkhausen 18.02.2026 | In der Nacht von Montag auf Dienstag (17. Februar 2026) haben unbekannte Täter aus einer Gartenhütte in der Straße „Am Bruch“ gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter zwischen 16:00 Uhr und 4:45 Uhr gewaltsam Zugang zu der Gartenhütte auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Aus dem Inneren wurden mehrere E-Bikes sowie verschiedene Baumaschinen entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02751 / 909-0 zu melden.