LKW-Fahrer ohne Führerschein verursacht Unfall im Kreisverkehr in Wilnsdorf

(wS/ots) Wilnsdorf 18.02.2026 | Am Dienstagnachmittag (17. Februar 2026) ist es in Wilnsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 41-jähriger Mann gegen 17:15 Uhr mit einem LKW auf der L722 aus Wilden kommend in Richtung der Autobahnauffahrt zur A45 unterwegs. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr übersah der Fahrer einen schwarzen Porsche, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der 69-jährige Fahrer des Porsche erlitt leichte Verletzungen und begab sich anschließend selbstständig in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der LKW-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.700 Euro geschätzt. Gegen den 41-Jährigen wurden zwei Anzeigen gefertigt.