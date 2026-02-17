Großeinsatz wegen Brandgeruch in Mehrfamilienhaus in Neunkirchen-Salchendorf

(wS/red) Neunkirchen 18.02.2026 | Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr kam es an einem Mehrfamilienhaus im Knappenweg zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Bewohner hatten einen unklaren Brandgeruch gemeldet, woraufhin das Alarmstichwort „Feuer 5 – ManV1“ ausgelöst wurde.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Neben dem Knappenweg wurden auch entlang der nahegelegenen Kölner Straße sowie in den angrenzenden Bereichen Rettungskräfte positioniert, um im Bedarfsfall schnell eingreifen zu können.

Das betroffene Gebäude verfügt über eine sogenannte „Kölner Lüftung“, ein System zur natürlichen Be- und Entlüftung innenliegender Räume. Dabei münden die Lüftungsstränge der Wohnungen in einen gemeinsamen Schacht, der ähnlich wie ein Kamin funktioniert. Dadurch konnte sich der Brandgeruch im gesamten Gebäude ausbreiten und war bis in die siebte Etage wahrnehmbar.

Nach einer schnellen Erkundung durch die Feuerwehr konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss hatten Bewohner Essen auf dem Herd vergessen – nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um Hähnchen –, wodurch es zu einer starken Geruchsentwicklung kam.

Verletzt wurde niemand. Zwei Personen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Während des Einsatzes blieb der Knappenweg vollständig gesperrt. Nachdem die Situation geklärt war, konnten die Einsatzkräfte nach und nach wieder abrücken.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de