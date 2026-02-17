Gernsdorferin Jule Krämer fährt zu den Deutschen Judo-Meisterschaften

(wS/jcg) Wilnsdorf 17.02.2026 | In Herne fanden nun, ausgerichtet vom DSC Wanne-Eickel, die Westdeutschen Judo-Meisterschaften U18 statt. Drei Siegerländer Nachwuchsjudokas hatten sich zuvor qualifiziert und machten sich auf den Weg, um den Versuch zu starten, mit einer Platzierung unter den ersten fünf Startern der jeweiligen Gewichtsklasse das Ticket zu den Deutschen U18-Meisterschaften zu ergattern.

Jule Krämer vom Judo-Club Gernsdorf kämpft 2026 ihr erstes Jahr in der Altersklasse U18. Im U15-Bereich war Jule sehr erfolgreich und holte 2024 den Vizetitel bei den Westdeutschen Meisterschaften in Dormagen. Nun in der U18 hatte sich Jule mit einem ersten Platz bei der Bezirksmeisterschaft in Kamen für die Westdeutsche Meisterschaft qualifiziert. Dort besiegte Jule in Runde 1 die Hildenerin Liv Gerlach. In Runde 2 ging es dann gegen die Erstplatzierte des Bezirks Detmold, Viktoria Derr aus Rheda. Auch hier setzte sich Jule vorzeitig durch. Danach folgte der Kampf um den Einzug ins Finale gegen die Erstplatzierte des Bezirks Düsseldorf. Hier unterlag Jule, und auch das kleine Finale um Platz 3 gegen die Bezirksmeisterin aus Köln, Xenia Grummer, ging leider verloren. Somit bleibt ein toller 5. Platz in der Gewichtsklasse −52 kg. Damit war Jule Krämer die einzige Athletin aus Südwestfalen, die sich für die Deutschen Meisterschaften in Leipzig qualifizieren konnte. Diese finden am 1. März statt und sind natürlich das bisherige Highlight in der Wettkampfkarriere von Jule Krämer sowie ein toller Erfolg für die Nachwuchsarbeit des JC Gernsdorf.

Jule Krämer vom JC Gernsdorf nach der Siegerehrung in Herne

Yehor Semenov von den JF Siegen-Lindenberg hatte einen schweren Auftaktkampf in der Klasse bis 60 kg gegen den Kaderathleten Phil Cabecana aus Wermelskirchen. Yehor unterlag hier knapp, konnte aber in der Trostrunde eine Begegnung für sich entscheiden. In der dritten Begegnung ging Yehor zunächst in Führung, musste dann jedoch einen vollen Punkt gegen sich hinnehmen, was die Niederlage und das Ausscheiden aus der Meisterschaft bedeutete.

Ebenfalls ohne Platzierung blieb Paula Nassauer vom TV Freudenberg in der Klasse bis 57 kg nach zwei Niederlagen in einem sehr starken Teilnehmerfeld.