Wegen starker Verschmutzung -Wertstoffdepot-Standort Hessische Straße geschlossen

(wS/si) Siegen 17.02.2026 | Der Container-Standort für Altglas und Altpapier in der Hessischen Straße wurde aufgelöst. Das teilt die Siegener Stadtreinigung mit.

Grund dafür ist, dass der Standort in der Vergangenheit vermehrt dafür genutzt wurde, dort illegal Müll abzuladen – vermutlich, weil sich in der näheren Umgebung wenig Wohnhäuser befinden und der Standort viel Platz bot. Bürgerinnen und Bürger können ihr Altglas sowie Altpapier allerdings weiterhin ganz in der Nähe entsorgen, beispielsweise an den Standorten Bürbacher Weg, Oststraße sowie Wittgensteiner Straße.

Weitere Informationen zu den Wertstoffdepots sowie eine Standort-Karte finden Interessierte auf der städtischen Homepage www.siegen.de.