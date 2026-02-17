Zwischen Bilstein und Benolpe: Autofahrer vom eigenen Auto überrollt

(wS/ots) Lennestadt 17.02.2026 | Ein 71-Jähriger wurde bei einem Alleinunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Bilstein und Benolpe schwer verletzt.

Der Mann hatte am Montag (16. Februar) gegen 10:15 Uhr die winterglatte Straße bergauf aus Richtung Bilstein befahren.

Um die Glätte auf der Straße zu prüfen, hielt er an und stieg aus seinem Auto aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Fahrer jedoch vor dem Aussteigen den PKW nicht ausreichend gesichert. Nur kurz darauf begann das Fahrzeug rückwärts den Berg hinunter zu rollen. Als sich der 71-Jährige daraufhin reflexartig an dem Auto festhielt, kam er zu Fall und geriet mit seinem rechten Bein unter das linke Vorderrad.

Der PKW rollte anschließend weiter die Straße hinab und kam in einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

