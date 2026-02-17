Neuer Grundwehrdienst: Infoabend in der Siegerlandhalle bringt Südwestfalen ins Gespräch

(wS/fwä) Siegen 17.02.2026 | Der geplante neue Grundwehrdienst beschäftigt nicht nur die Bundespolitik, sondern auch viele Menschen in Südwestfalen. Zwischen Sicherheitsbedürfnis, Nachwuchsproblemen der Bundeswehr und möglichen Belastungen für junge Menschen wird intensiv diskutiert. In Siegen soll nun der direkte Austausch ermöglicht werden.



Die FREIEN WÄHLER Südwestfalen laden gemeinsam mit dem Deutschen Bundeswehrverband am Mittwoch, 4. März 2026, um 19:00 Uhr in die Siegerlandhalle Siegen zu einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung ein.







Im Mittelpunkt steht die Frage, wie ein neuer Grundwehrdienst konkret ausgestaltet werden könnte und welche Auswirkungen dies auf junge Menschen in der Region hätte. Diskutiert werden unter anderem die Verfassungsmäßigkeit einer möglichen Dienstpflicht, die praktische Umsetzbarkeit angesichts begrenzter Infrastruktur, mögliche Folgen für Ausbildung und Arbeitsmarkt sowie die Frage, ob ein verpflichtender Dienst tatsächlich zu mehr Sicherheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt beitragen kann.



Als Referent wird Stabsfeldwebel Volker Keil, Landesvorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes in Nordrhein-Westfalen, die aktuellen Planungen vorstellen und einordnen. Im Anschluss steht er für Fragen und eine offene Diskussion mit den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung.



Benjamin Grimm, Bezirksvorsitzender der Freien Wähler Südwestfalen, erklärt: „Der neue Grundwehrdienst ist ein Thema, das auch hier vor Ort viele Menschen bewegt – ob Eltern, Auszubildende oder Betriebe. Uns ist wichtig, sachlich zu informieren und unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen.



Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Siegen-Wittgenstein und der Region. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wird jedoch zur besseren Planung bis zum 25. Februar erbeten. E-Mail: bezirk.swf@freiewaehlernrw.de

