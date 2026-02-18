18 Jahre Verantwortung für Siegen: Steffen Mues mit bewegendem Festakt verabschiedet

(wS/si) Siegen 23.02.2026 | Mit einem festlichen, bewegenden und zugleich sehr persönlichen Abend hat die Stadt Siegen am Freitag (20. Februar 2026) ihren langjährigen Bürgermeister Steffen Mues verabschiedet: Rund 160 Gäste und Weggefährten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Stadtgesellschaft, Ehrenamt und Kultur kamen in der festlich geschmückten Weißtalhalle in Kaan-Marienborn zusammen, um die Arbeit und den Verdienst von Steffen Mues im Rückblick aus fast zwei Jahrzehnten zu würdigen.

Zu sehen und hören gab es einen Bühnen-Mix aus Talk-Runden („Meilensteine“), internationale Grüße der Partnerstädte sowie Gastauftritte von Hörgerätchen mit Frontmann Andy Link, dem sozialkritischen Rapper B.E. der Micathlet, Giu Todarao mit Dieter Falks „Krönchensong“ anlässlich des Stadtjubiläums Siegen800 und einem „Überraschungsbeitrag“ der Siegener Feuerwehr mit einem „alternativen Zapfenstreich“. Moderator Timo Latsch führte durch das vielfältige, fast dreistündige offizielle Programm – ebenso unterhaltsam wie informativ.

Bürgermeister Tristan Vitt eröffnete den Abend mit einer offiziellen Ansprache, in der er das Engagement und die Verantwortung seines Vorgängers besonders hervorhob: „Ihre Jahre im Amt waren von großen Herausforderungen geprägt, Sie haben Führungsstärke bewiesen und Verantwortung übernommen“, so Vitt. „Ihre Haltung war und ist immer weltoffen und hat sie ausgezeichnet.“ Mit seinem Einsatz für das Städtebauprojekt „Siegen – Zu neuen Ufern“, aber auch beispielsweise für die Sanierung der historischen Stadt- und Schlossmauer „haben Sie das Image unserer Stadt nachhaltig positiv geprägt.“ Tristan Vitt: „Sie übergeben eine Stadt, die sich ohne Zweifel entwickelt hat, auch als Ergebnis Ihrer engagierten Führung. Ganz herzlichen Dank für diese Lebensleistung!“

Die Laudatio im Anschluss sprach Lutz Lienenkämper, langjähriger Landesminister in Nordrhein-Westfalen und seit 2024 Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Er spann den Bogen von der landespolitischen Zusammenarbeit – unter anderem zur Zeit des Starts des städtebaulichen Jahrhundertprojekts „Siegen – Zu neuen Ufern“ – bis zur kommunalpolitischen Verantwortung vor Ort. Lienenkämper zeichnete Mues‘ politischen Weg nach und würdigte insbesondere dessen strategischen Blick für Stadtentwicklung und Finanzen: „Ein Politikstil, der auf Sachlichkeit, Verlässlichkeit, Durchhaltevermögen und Augenmaß setzte – mit einer starken Haltung gegen Rechtsextremismus“, fasste Lienkämper die 18 Bürgermeisterjahre von Steffen Mues zusammen.

Ein symbolträchtiger „glänzender“ Moment folgte im Anschluss: Mit den Worten „Herr Mues, Sie haben dieses höchste Geschenk der Stadt Siegen selbst viele Male an besondere Menschen verschenkt, heute erhalten Sie nun Ihr persönliches Exemplar“, übergab Tristan Vitt das „Goldene Krönchen“ an seinen sichtlich bewegten Amtsvorgänger. Videobotschaften mit Grüßen und Rückblicken der Bürgermeister aus den Siegener Partnerstädten Plauen, Spandau, Katwijk und Zakopane rundeten den ersten Programmteil ab.

In zwei moderierten Gesprächsrunden standen im Anschluss zentrale Meilensteine der Amtszeit von Steffen Mues im Mittelpunkt. Beim Thema Stadtentwicklung ging es unter anderem um das Projekt „Siegen – Zu neuen Ufern“, das die Innenstadt mit der Freilegung der Sieg grundlegend veränderte, sowie um weitere Vorhaben wie „Siegen. Wissen verbindet“. Gemeinsam mit Stadtbaurat Henrik Schumann und dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Siegen, Wilfried Groos, blickte Mues auf prägende Jahre des Umbaus und der Modernisierung zurück. Auch die Stärkung des Wirtschaftsstandortes – etwa durch neue Gewerbeflächen wie Martinshardt II und die enge Zusammenarbeit mit der Universität und regionalen Unternehmen – wurde als nachhaltiger Impuls für Beschäftigung und Innovation hervorgehoben.

Bereits vor seiner Wahl zum Bürgermeister als Kulturdezernent tätig, setzte sich Mues für die Weiterentwicklung bedeutender Einrichtungen wie dem Apollo-Theater Siegen, dem Siegerlandmuseum und der Philharmonie Südwestfalen ein.

Den emotionalen Schlusspunkt des offiziellen Programms setzte eine besondere Überraschung: Die Feuerwehr Siegen hatte für Steffen Mues einen „alternativen Zapfenstreich“ unter Leitung des ehemaligen Feuerwehr-Chefs Matthias Ebertz vorbereitet, mit dem die Feuerwehrleute unter großem Applaus in die Halle einzogen und ebenso augenzwinkernd wie engagiert Stücke von Toto, den Beatles und Queen performten: „Danke, das hat gutgetan!“, verabschiedete sich Steffen Mues am Ende sichtlich bewegt auf der Bühne – viel Schlussapplaus inklusive!

„Glänzender“ Auftritt: Steffen Mues erhielt das „Goldene Krönchen“ für seine Lebensleistung von Bürgermeister Tristan Vitt (r.), die Laudatio hielt Lutz Lienenkämper.

Der „alternative Zapfenstreich“ der Feuerwehr Siegen für Ex-Bürgermeister Steffen Mues.

Fotos: Stadt Siegen







