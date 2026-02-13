25 Jahre Sporthelfer NRW: Jubiläums-Lehrgang in Netphen-Deuz bildet 21 neue Nachwuchskräfte aus

(wS/ksw) Netphen 13.02.2026 | Direkt zu Jahresbeginn 2026 schloss die Sportjugend im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein in Kooperation mit der Turnjugend Siegerland erfolgreich die Ausbildung zum „Sporthelfer I“ ab. Zum 25jährigen Jubiläum des Sporthelfer-Programms in NRW wurden 21 engagierte Jugendliche in 30 Lerneinheiten á 45 Minuten auf ihre künftigen Aufgaben im Verein vorbereitet.

Von der Theorie direkt in die Praxis

Die Ausbildung zum Sporthelfer ist weit mehr als nur das Lernen von Regeln. In der intensiven Woche setzten sich die 21 Teilnehmerinnen mit den Kernfragen moderner Vereinsarbeit auseinander:

Wie gestalte ich Aufwärmspiele, die wirklich Spaß machen?

Wie leite ich eine Gruppe sicher an?

Was muss ich in Sachen Sicherheit und Erster Hilfe beachten?

Neben pädagogischen Grundlagen stand vor allem das Ausprobieren im Vordergrund. Die Jugendlichen lernten, Verantwortung zu übernehmen, Konflikte spielerisch zu lösen und eigene kleine Übungseinheiten vor der Gruppe zu präsentieren.

Ein starkes Fundament für die sportliche Karriere

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Elan die Jugendlichen dabei sind“,

resümiert Daniel Ruiz, zuständig für die Kinder- und Jugendsportentwicklung beim

KSB Siegen-Wittgenstein. Mit dem Erhalt des Zertifikats „Sporthelfer I“ stehen den

Absolventen nun viele Türen offen. Die Ausbildung ist der erste Baustein im

Qualifizierungssystem des organisierten Sports und wird für spätere Trainer-Lizenzen

(Übungsleiter-C) voll anerkannt.

Ausblick: Sommer-Highlight am Biggesee

Nach dem Erfolg in Deuz richten sich die Blicke bereits auf die nächste große Etappe. Wer Blut geleckt hat oder neu einsteigen möchte, sollte sich die Sommerferien vormerken: Vom 24.08. bis 28.08.2026 bietet die Sportjugend Siegen- Wittgenstein in Kooperation mit der Sportjugend Olpe ein besonderes Angebot in Olpe an.

Das Programm umfasst sowohl die Sporthelfer I- (für Einsteiger) als auch die Sporthelfer II-Ausbildung (Aufbau mit Anerkennung des Übungsleiter-C-Basismoduls).

Teilnehmen können sportlich aktive Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. Neben der Qualifizierung erwartet die Teilnehmer ein echtes Freizeit-Erlebnis mit Trendsportarten und spannenden Aktionen rund um den Biggesee für eine Teilnahmegebühr von 80 €.

Interessierte können sich direkt bei der Sportjugend Siegen-Wittgenstein unter der 0271/33888572 oder per Mail an ruiz@ksb-siwi.de informieren.

Fotos: Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V.







