Sprachcafé Hilchenbach: Neues Angebot soll Menschen ins Gespräch bringen

(wS/hi) Hilchenbach 13.02.2026 | Ein offenes Ohr, eine Tasse Kaffee und ein wenig Zeit – oft reicht das schon aus, um Brücken zwischen Kulturen zu bauen. Die Stadt Hilchenbach ruft deshalb das Projekt „Sprachcafé“ ins Leben. Gesucht werden ab sofort engagierte Bürgerinnen und Bürger, die Lust haben, als ehrenamtliche Sprachbegleiter aktiv zu werden.

Lockeres Plaudern statt Vokabeltest

Das Konzept hinter dem Sprachcafé ist bewusst niederschwellig gehalten: Menschen, die Deutsch lernen, treffen sich mit Einheimischen zum lockeren Austausch. Dabei geht es nicht um komplizierte Grammatikregeln oder trockene Prüfungen, sondern um das echte Leben und den Alltag in der Region.

„Wir suchen keine Lehrer, sondern Gesprächspartner“, betont Verena Simonazzi, Integrationsbeauftragte der Stadt Hilchenbach. Gesucht werden Menschen, die Freude am Kontakt haben, gerne aus ihrem Alltag erzählen und den Lernenden die Sicherheit geben, die deutsche Sprache einfach auszuprobieren. Denn die Erfahrung zeigt: Eine Sprache lernt man am besten durch aktives Sprechen.

Engagement ohne Hürden

Wer sich einbringen möchte, benötigt keine pädagogischen Vorkenntnisse. Die wichtigsten Voraussetzungen sind:

Offenheit für andere Kulturen.

für andere Kulturen. Zeitaufwand: Etwa zwei Stunden pro Woche.

Etwa zwei Stunden pro Woche. Spaß am Austausch: Die Freiwilligen gestalten die Treffen aktiv mit.

„Oft entstehen aus einem einfachen Gespräch wertvolle Kontakte und ein neues Verständnis füreinander“, erklärt Silvia Schwarzpaul, Fachdienstleitung Soziales und Integration. Das Integrationsteam der Stadt lässt die Ehrenamtlichen dabei nicht allein: Es sorgt für den organisatorischen Rahmen und bietet regelmäßige Austauschtreffen an.

Kontakt für Interessierte

Wer Lust hat, Teil des Sprachcafés zu werden und spannende Lebensgeschichten kennenzulernen, kann sich direkt bei der Stadtverwaltung melden:

E-Mail: v.simonazzi@hilchenbach.de

Ansprechpartnerin: Verena Simonazzi

Telefon: 02733/288-125







